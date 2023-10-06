Комплексная модернизация онкологической службы стартует в Казахстане

Здравоохранение, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz

Правительство Казахстана примет ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи гражданам. Соответствующий Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Документ разработан во исполнение поручений главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки. Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных.

Так, в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам. Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом. Кроме того, в рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.

Одна из основных задач Комплексного плана – обеспечение полного спектра необходимой медпомощи онкопациентам в пределах республики за счет применения современных стандартов в онкологии. Для сокращения разрыва в качестве медпомощи между Казахстаном и наиболее развитыми странами планируется переход с преобладающего в настоящее время стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.

К реализации запланированных мер, помимо центральных и местных госорганов, а также медицинских организаций, планируется привлекать и неправительственные организации. С их участием будут осуществлены тематические благотворительные проекты.

Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тыс. населения.

Отмечается, что ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4% и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Сегодня на соответствующем учете состоят более 205 тыс. казахстанцев. За период реализации предыдущего Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы смертность от злокачественных новообразований в республике снизилась на 15%.

#Правительство #модернизация #онкология #комплекс #план

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