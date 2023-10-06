Комплексная модернизация онкологической службы стартует в Казахстане

Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге
Правительство Казахстана примет ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи гражданам. Соответствующий Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
Документ разработан во исполнение поручений главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки. Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных.
Так, в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам. Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом. Кроме того, в рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.
Одна из основных задач Комплексного плана – обеспечение полного спектра необходимой медпомощи онкопациентам в пределах республики за счет применения современных стандартов в онкологии. Для сокращения разрыва в качестве медпомощи между Казахстаном и наиболее развитыми странами планируется переход с преобладающего в настоящее время стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.
К реализации запланированных мер, помимо центральных и местных госорганов, а также медицинских организаций, планируется привлекать и неправительственные организации. С их участием будут осуществлены тематические благотворительные проекты.
Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тыс. населения.
Отмечается, что ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4% и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Сегодня на соответствующем учете состоят более 205 тыс. казахстанцев. За период реализации предыдущего Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы смертность от злокачественных новообразований в республике снизилась на 15%.