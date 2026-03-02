Комплексный подход к свободе слова

Нургали Рахимов, доцент Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Процессы коммуникации четко регламентированы в проекте новой Конституции

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свобода слова – одна из главных ценностей человечества, неотъемлемый атрибут современных демократических и правовых государств. Исторически она служила и до сих пор выступает незаменимым институтом информирования органов власти о состоянии общественной и политической жизни в стране. Без нее госструктурам весьма сложно выполнять свои функции, ведь не зная волнующие социум проблемы, невозможно принимать выверенные решения.

Если обратиться к истории, то еще в 1689 году английский Билль о правах дал гарантии членам Парламента на полную свободу обсуждения дел королевства и чиновников. Концепция свободы слова основывалась на идеях гуманизма и рационализма, возникших в эпоху Просвещения. В последующем данная юридическая гарантия стала считаться одним из важнейших условий поиска и установления истины, фундаментальной основой демократии.

На современном этапе под защитой этого принципа находится весь процесс коммуникации – от распространения информации до ее получения, включая выражение мнений в вербальной, текстовой и иной форме, в том числе на языке искусства.

Способствуя плюрализму, конкуренции идей, цивилизованным дискуссиям и состязательности, свобода слова позволяет совершенствовать государственное управление, ориентированное на реальные потребности и нужды граждан, добиваясь прогресса во многих важных сферах. Недаром казахская мудрость гласит «Сын түзелмей, мін түзелмейді», то есть без конструктивной критики нельзя изжить недостатки.

Социальная ценность свободы слова заключается еще и в том, что с ее помощью можно добиться эффективной защиты других прав и свобод человека.

Рассматриваемый демократический институт признан и гарантирован статьей 20 действующей Конституции РК, запрещающей цензуру и закрепляющей право на получение и распространение информации любым, не запрещенным законом способом. Ключевое место и роль свободы выражения мнения четко обозначены и в проекте новой Конституции, выносимой на республиканский референдум 15 марта.

В нем в отличие от существующего Основного закона прослеживается комплексный подход в раскрытии содержания и условий реализации свободы слова. В данную сферу логично включено также конституционное право на научное, техническое и художественное творчество.

В статье 23 проекта Конституции предусмотрены гарантии правовой охраны интеллектуальной собственности, свободного доступа к информации и распространения ее любыми незапрещенными способами, за исключением государственных секретов. Главные новшества конституционной реформы отражены в пунктах 4 и 6, где четко проведены юридические границы свободы слова, которая в силу норм статьи 41 не является абсолютной и может быть ограничена законами в отдельных исключительных случаях. К ним относятся конституционное положение о том, что отмеченное право не должно посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок.

Проект новой Конституции запрещает пропаганду насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также призывы к совершению таких действий.

Из перечня антиконституционных действий исключены «пропаганда сословного превосходства» как изжившее себя историческое явление, а также понятие «агитация», которое из-за смыслового сходства с наиболее часто употребляемой «пропагандой» создавало определенную путаницу. Вместо «агитации» вполне обоснованно использовано слово «призывы» к совершению соответствующих незаконных действий.

Запрет пропаганды противоправных действий нацелен на защиту конституционного строя, государственного суверенитета и независимости, национальной безопасности и общественного порядка от насильственных и иных провокационных актов экстремистского и террористического характера, способных нарушить межэтническое и межконфессиональное согласие и стабильность.

Недопустимость злоупотребления свободой слова путем посягательства на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества обусловлена необходимостью противодействия некоторым негативным антисоциальным явлениям – это публичное оскорбление вместо конструктивной критики, реклама наркотиков, пропаганда культа жестокости, насилия и порнографии.

Следует отметить, что за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена уголовная ответственность. Законодательство РК также содержит механизм защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданском порядке.

Таким образом, конституционная новелла о том, что «свобода слова и свобода распространения информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц», в первую очередь носит профилактический характер и направлена на защиту граждан от необоснованных обвинений, безответственных утверждений с переходом на личность.

Такой подход конституционно-правовой регламентации, устанавливающий пределы свободы слова и творчества, вытекает из статьи 41 проекта, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества.

В пункте 3 статьи 41 предусмотрен перечень абсолютных прав и свобод, ни в каких случаях не подлежащих ограничению, в котором отсутствует свобода слова и творчества. Следовательно, законодатель вправе в отдельных важнейших сферах государственной и общественной жизни устанавливать пределы данного конституционного права человека и гражданина.

Необходимо также отметить, что нормы новой Конституции о свободе слова корреспондируют с положениями основных международных правовых документов. В статье 19 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Право на собственное мнение и свободное его выражение гарантировано также аналогичной статьей Международного пакта о гражданских и политических правах. Юридическая возможность беспрепятственно выражать свое мнение, как и в предыдущем историко-правовом документе, включает свободу поиска, получения и распространения не только информации, но и идей, независимо от государственных границ, что может быть реализовано в устной, печатной или художественной форме или иными способами по своему выбору.

Согласно пункту 3 статьи 19 Международного пакта, реализация права на свободное выражение своего мнения налагает особые обязанности и ответственность. Оно может быть ограничено законом для уважения прав и репутации других лиц и для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Следовательно, на наш взгляд, выносимая на всенародное голосование редакция конституционных норм о свободе слова концептуально не противоречит международным стандартам в области прав человека.

Выноска:

Нормы новой Конституции о свободе слова корреспондируют с положениями основных международных правовых документов.

