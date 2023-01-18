Кому казахстанские работодатели готовы платить по 800 тысяч тенге

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Потребность в кадрах почти в 3 раза превысила предложение в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

В декабре 2022 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) размещено 106,1 тысячи вакансий и 36,6 тысячи резюме. По сравнению с предыдущим месяцем спрос увеличился на 16%, а предложение уменьшилось на 27%.

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2021 года возросло как количество вакансий (+16%), так и количество резюме (+73%). В разрезе отраслей больше всего потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве (13,3 тысячи вакансий), предоставлении прочих видов услуг (10,3 тысячи вакансий) и среднем образовании (9,8 тысячи вакансий).

«В декабре высокий спрос наблюдался в отношении квалифицированных работников – 55% или 58,7 тысячи вакансий требовали наличие у соискателей профессиональной квалификации. Однако данный показатель все же ниже, чем в предыдущем месяце, когда потребность составляла 69% или 63,2 тысячи вакансий. При этом на 69% или 19,3 тысячи был отмечен рост спроса на неквалифицированный труд», – рассказала Александра Молчановская.

Среди квалифицированных работников в декабре высоким спросом пользовались агенты по недвижимости (2,9 тысячи вакансий), социальные работники (1,3 тысячи вакансий), охранники (1,2 тысячи вакансий), санитары (1,2 тысячи вакансий), повара (1,1 тысячи вакансий), а также воспитатели и их помощники – 1,1 тысячи и 851 вакансия соответственно. Среди соискателей в поиске были в основном водители автомобилей, продавцы, бухгалтеры и юристы.

«Стоит отметить, что несмотря на общее превалирование спроса над предложением, в декабре в заметном избытке оказались вахтеры (268 вакансий и 561 резюме), HR бизнес-партнеры (22 вакансии и 153 резюме) и учителя физкультуры (106 вакансий и 231 резюме)», – поделилась Молчановская.

Почти треть размещенных резюме принадлежала молодежи от 16 до 28 лет (10,8 тысячи резюме), 42% (15,5 тысячи резюме) – соискателям среднего возраста или (до 44 лет). Только 9% (3,3 тысячи резюме) всех резюме были от лиц предпесионного возраста.

Согласно данным ЭБТ, в декабре наибольшую заработную плату ожидали генеральные директора (~2,8 млн тенге), комплектовщики товаров (~2,4 млн тенге), монтажники окон (~1,8 млн тенге), в то время как со стороны работодателей высокие оклады предлагались начальникам цехов в сфере промышленности (~832 тысячи тенге), главным технологам (~700 тысяч тенге), руководителям технической сферы (~650 тысяч тенге) и промышленным альпинистам (~650 тысяч тенге).

Таким образом, декабрь отметился повышенной потребностью в кадрах при достаточно низком предложении как в разрезе регионов, так и профессий. При этом стоит отметить, что конец года обычно характеризуется снижением деловой активности с постепенным восстановлением в начале следующего года.

 

 

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