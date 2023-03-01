Кому положена отсрочка от призыва в казахстанскую армию

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Как отметили в Минобороны, если раньше некоторые категории призывников были вынуждены приходить в военкомат и доказывать, что имеют право на отсрочку, то с этого года они автоматически исключены из списков.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев рассказал, кто автоматически может получить отсрочку от службы в армии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Дархан Ахмедиев отметил, что одним из важных аспектов, который запускается в пилотном режиме, является предоставление отсрочки от призыва на срочную воинскую службу в автоматическом формате без фактического участия самого гражданина.

Данная новация, по его словам, стала возможной благодаря организованному взаимодействию государственных органов и информационно-аналитической системе «Smart Data Ukimet» МЦРИАП.

«Если раньше некоторые категории призывников были вынуждены приходить в военкомат и доказывать, что они имеют право на отсрочку, то с этого года мы, реализовав интеграцию с базами данных других госорганов, получили возможность автоматически освобождать граждан от срочной службы. На основании данных, получаемых из этих баз данных, формируется список потенциальных призывников, и автоматически исключаются граждане, которые имеют право на отсрочку», - рассказал спикер.

В их числе, по его словам:

- граждане, получающие общее среднее образование в организациях образования, на период обучения;

- граждане, получающие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование по очной форме обучения в соответствующих организациях образования, очное образование в духовных (религиозных) организациях образования;

- граждане, получающие послевузовское профессиональное образование, на период обучения;

- граждане, состоящие в браке и имеющие одного и более детей;

- педагоги, осуществляющие профессиональную деятельность в детсадах, школах, колледжах и университетах, в организациях послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организациях дополнительного образования для детей, а также в методических кабинетах, на весь период работы.

«Уже сейчас, по результатам проведенной работы информационно-аналитической системой «Smart Data Ukimet», установлено более 500 тысяч призывников, имеющих право на отсрочку по вышеуказанным причинам. Им уже с сегодняшнего дня поступают SMS-уведомления о предоставлении отсрочки от призыва. Учитывая, что реализуемый проект является пилотным, пока могут быть допущены факты непоступления таких уведомлений. В таких случаях, граждане, имеющие право на отсрочку, могут обращаться в рамках государственной услуги по предоставлению отсрочки через портал электронного Правительства», - пояснил спикер.

Далее, по его словам, до начала осенней призывной кампании планируется рассмотреть остальные категории призывников, имеющих право на отсрочку в рамках закона.

К ним относится ряд категорий:

- граждане, занятые уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории Республики Казахстан вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи;

- граждане, которые имеют на своем иждивении ребенка (детей), воспитываемого (ых) без матери;

- депутаты Парламента Республики Казахстан или местных представительных органов на срок их депутатских полномочий;

- лица, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовные дела рассматриваются судами, соответственно, до окончания дознания, следствия или вступления в силу приговора суда;

- члены летных экипажей гражданских воздушных судов, инженеры, механики и техники гражданской авиации, имеющие соответствующее образование, на весь период работы в организациях гражданской авиации;

- члены экипажей судов, имеющих соответствующее образование, на весь период работы в организациях водного транспорта;

- лица, проходящие первоначальную профессиональную подготовку в организациях образования правоохранительных органов.

Кроме того, добавил Дархан Ахмедиев, в ближайшее время будут запущены процессы:

- отмена обязательной постановки и снятия с воинского учета (при перемене места жительства постановка и снятие с воинского учета военнообязанного и призывника будет происходить в автоматическом режиме без посещения МОВУ с прикреплением по постоянному месту жительства);

- отмена выдачи удостоверений о приписке призывникам и военных билетов лицам, не проходившим воинскую службу.

В связи с чем, в рамках повышения привлекательности прохождения воинской службы военные билеты будут выдаваться только проходившим воинскую службу, добавил спикер.

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