Кому разрешено пересекать блокпосты в Нур-Султане

Начальник местной полицейской службы города Нур-Султан Госман Жакин разъяснил, кто может проезжать через блокпосты в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"С 11 мая в стране прекращён режим чрезвычайного положения, но карантинные меры сохраняются. Продолжается работа на 6 блокпостах по периметру города Нур-Султан, где сотрудниками полиции, акимата и органов здравоохранения обеспечивается санитарно-карантинный контроль", – сообщил Жакин на пресс-конференции СЦК.
По его словам, беспрепятственно блокпосты могут пересечь:
- работники организаций, которые участвуют в жизнеобеспечении столицы;
- сотрудники организаций, которые возобновили свою работу после отмены режима чрезвычайного положения;
- лица, направляющиеся на дачные участки и загородные дома;
- лица по медицинским показаниям и направлениям;
- лица, направляющиеся на весенне-полевые работы;
- жители Целиноградского, Аршалинского, Шортандинского и Кургальжинского районов Акмолинской области;
- лица, выезжающие из зоны карантина, имеющие прописку в других регионах, после заполнения необходимых документов на блокпостах;
- граждане, пересекающие зону карантина в целях погребения (не более 5-ти человек и 2-х автомашин);
- граждане иностранных государств;
- лица, направляющиеся за своими несовершеннолетними детьми;
- лица, направляющиеся в целях ухода за больными родственниками;
- лица, не имеющие средств на проживание в городе Нур-Султане;
- лица, направляющиеся авиарейсами (по авиабилетам);
- лица, направляющиеся в Туркестанскую область для восстановительных работ и оказания помощи в противопаводковых мероприятиях;
- грузовой автотранспорт продовольственных и непродовольственных товаров;
- лица по транзиту.
"Каждое лицо, пересекающее зону карантина, подлежит обязательному учету в информационной базе данных "Сергек-блокпост". Благодаря разъяснительной работе среди населения количество административных правонарушений во второй половине карантинного периода снизилось, так как граждане начали осознанно относиться к ситуации в городе, допускать меньше различных адмнарушений", – добавил он.