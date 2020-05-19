Кому разрешено пересекать блокпосты в Нур-Султане

Общество
5078
Айдана Демесинова
Начальник местной полицейской службы города Нур-Султан Госман Жакин разъяснил, кто может проезжать через блокпосты в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"С 11 мая в стране прекращён режим чрезвычайного положения, но карантинные меры сохраняются. Продолжается работа на 6 блокпостах по периметру города Нур-Султан, где сотрудниками полиции, акимата и органов здравоохранения обеспечивается санитарно-карантинный контроль", – сообщил Жакин на пресс-конференции СЦК.

По его словам, беспрепятственно блокпосты могут пересечь:

- работники организаций, которые участвуют в жизнеобеспечении столицы;

- сотрудники организаций, которые возобновили свою работу после отмены режима чрезвычайного положения;

- лица, направляющиеся на дачные участки и загородные дома;

- лица по медицинским показаниям и направлениям;

- лица, направляющиеся на весенне-полевые работы;

- жители Целиноградского, Аршалинского, Шортандинского и Кургальжинского районов Акмолинской области;

- лица, выезжающие из зоны карантина, имеющие прописку в других регионах, после заполнения необходимых документов на блокпостах;

- граждане, пересекающие зону карантина в целях погребения (не более 5-ти человек и 2-х автомашин);

- граждане иностранных государств;

- лица, направляющиеся за своими несовершеннолетними детьми;

- лица, направляющиеся в целях ухода за больными родственниками;

- лица, не имеющие средств на проживание в городе Нур-Султане;

- лица, направляющиеся авиарейсами (по авиабилетам);

- лица, направляющиеся в Туркестанскую область для восстановительных работ и оказания помощи в противопаводковых мероприятиях;

- грузовой автотранспорт продовольственных и непродовольственных товаров;

- лица по транзиту.

"Каждое лицо, пересекающее зону карантина, подлежит обязательному учету в информационной базе данных "Сергек-блокпост". Благодаря разъяснительной работе среди населения количество административных правонарушений во второй половине карантинного периода снизилось, так как граждане начали осознанно относиться к ситуации в городе, допускать меньше различных адмнарушений", – добавил он.

Популярное

Все
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
ООН наконец-то озаботилась распространением «языка вражды» в социальных сетях, включая Twitter и другие площадки, в том числе принадлежащие гиганту Meta.
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Чудо в перьях
Итоги выборов установлены
Палуаны на татами
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
В поисках гармонии
Женское дело
Когда наследие длиннее жизни
Предвзятость судей – наследие прошлого
Энергия ветра
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года
Все идет по плану
СООБЩЕНИЕ об итогах выборов депутата Сената Парламента Республики Казахстан от города Астаны вместо выбывшего, состоявшихся 14 января 2023 года
Уравняйте нам зарплату!
Искалечил соседа ключом
Обоюдная ответственность
Рассмешили Несмеяну!
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Общество
Почему гаснут огни аулов?
Общество
Сапожная щетка со встроенным мобильным телефоном была отпра…
Общество
Смутное время
Общество
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]