Кому с 1 июня повысили зарплату в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, кому в столице с 1 июня повысили зарплату, сообщает Kazpravda.kz.

"Продолжаем на системной основе улучшать условия труда. Так, с 1 июня подняли оклад социальным работникам, сотрудникам культуры (библиотеки, музеи), спорта, местной полицейской службы и др. Это порядка 4 тыс. специалистов, которые трудятся в учреждениях города. К примеру, повышение заработных плат по низкооплачиваемым категориям работников социальных учреждений, медико-реабилитационных центров, библиотекарей и др. составляет от 30% до 50%", – написал аким в Instagram.



Так, по словам акима, оклад соцработников "Центра поддержки института семьи Жануя" и "Центра активного долголетия" вырос в 1,5 раза, библиотекарей – более чем на 30%, художников – на 50% (КГУ "Центральная библиотечная система"), сотрудников местной полицейской службы – до 30%, сотрудников из числа гражданских служащих (категория С, D и разрядники) – в 1,8 раза.



"По поручению Главы государства ранее оклад также подняли медицинским работникам, педагогам, сотрудникам коммунальных предприятий. Работу в данном направлении продолжим", – заключил аким.