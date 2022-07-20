Фото: Kazpravda.kz
Общество
Кому с 1 июня повысили зарплату в Нур-Султане

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, кому в столице с 1 июня повысили зарплату, сообщает Kazpravda.kz.

"Продолжаем на системной основе улучшать условия труда. Так, с 1 июня подняли оклад социальным работникам, сотрудникам культуры (библиотеки, музеи), спорта, местной полицейской службы и др. Это порядка 4 тыс. специалистов, которые трудятся в учреждениях города. К примеру, повышение заработных плат по низкооплачиваемым категориям работников социальных учреждений, медико-реабилитационных центров, библиотекарей и др. составляет от 30% до 50%", – написал аким в Instagram.

Так, по словам акима, оклад соцработников "Центра поддержки института семьи Жануя" и "Центра активного долголетия" вырос в 1,5 раза, библиотекарей – более чем на 30%, художников – на 50% (КГУ "Центральная библиотечная система"), сотрудников местной полицейской службы – до 30%, сотрудников из числа гражданских служащих (категория С, D и разрядники) – в 1,8 раза.

"По поручению Главы государства ранее оклад также подняли медицинским работникам, педагогам, сотрудникам коммунальных предприятий. Работу в данном направлении продолжим", – заключил аким. 

Популярное

Все
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Уголек дорожает
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
В тесноте и в обиде
Парламент должен нести ответственность за законы
Трудный путь к рынку
«Хвост» пандемии
Притяжение Дельбегетея
За сайгака ответят
Сократить нельзя оставить
Спас от огня флаг и герб
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Курица или рыба?
С иголочки!
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Схрон с оружием обнаружили на кладбище в Жамбылской области
Общество
Беженцы без документов смогут три месяца свободно жить в Ка…
Общество , Образование
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Общество
Новый прогноз по коронавирусу озвучили в Нур-Султане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]