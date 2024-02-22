Конфликтная сфера – жилье

Общество
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Андрей Кратенко

Проблемы управления жилым фондом обсудили председатели ОСИ и КСК в Петропавловске.

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Председатель Петропавловской региональной ассоциации потребительских кооперативов, член Северо-Казахстанского областного общественного совета Сергей Худяков отметил, что изменения жилищного законодательства вызвали настолько сильную негативную реакцию граждан и организаций, управляющих многоквартирными домами, что даже Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был вынужден вмешаться. Он заявил, что реформа по замене КСК на ОСИ не была доведена до конца, но систему самоуправления домов нужно развивать дальше.

– Основная проблема заключается в том, что социально значимые законы принимаются с минимальным участием граждан, – пояснил Сергей Худяков.

В этой связи появился партнерский проект «Наш опыт и голос имеют значение», в рамках которого граждане, представители некоммерческих организаций и депутаты обсуждают проблемы ЖКХ и недостатки закона о жилищных отношениях, дают предложения и рекомендации, призванные снизить конфликтность в жилищной сфере. В опросе участвовали примерно 350 человек.

– Нам важно было услышать мнение людей, – подчеркнул Сергей Худяков. – Понять, насколько оно разнонаправленное. Мы увидели, что это мнение, как лебедь, рак и щука – все тянут в разные стороны. Это означает, что есть серьезные недостатки в правовом воспитании и информационно-пропагандистской работе. Одним щелчком пальца общественное мнение не изменишь. Нужно постоянно работать с людьми, объяснить, что такое дорого, что такое дешево, кто и что должен делать, как участвовать в программе модернизации, как сменить председателя и так далее. Вопросов много, чаще они выражаются в форме жалоб. Проблема ЖКХ остается на первом месте по уровню конфликт­ности, хотя прошло уже столько лет.

Итогом большой работы станет обращение в Правительство РК и Мажилис Парламента с просьбой учесть предложения практиков с мест в законодательстве о жилищных отношениях.

– Проблем в жилищной сфере очень много, – говорит Сергей Худяков. – Есть более радикальные и есть менее радикальные. Это квартиры с долгами, неплатежи собственников, сложности в проведении собраний, несоответствие минимального взноса, утвержденного три года назад, реальным ценам – в общем, проблем накопилось много, их надо обсуждать и решать. Надеюсь, что голос практиков с мест будет учтен депутатами Мажилиса.

Проект «Наш опыт и голос имеют значение» финансируется фондом «Евразия» и реализуется в четырех регионах Казахстана.

#Петропавловск #управление #ОСИ #кск #жилой фонд

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