Конкурс «Лучший педагог» стартовал в Казахстане

Образование
99
Дана Аменова
Корреспондент

В преддверии Дня знаний Минпросвещения приглашает учителей из разных регионов страны принять участие в проекте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МП РК

По данным ведомства, в конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Победителям будет вручена премия в размере 3 млн 450 тысяч тенге.

Конкурс состоит из трёх этапов: - І этап - районный, городской уровень (8-21 августа); - II этап - областной уровень (22 августа - 10 сентября); - III этап - республиканский уровень (11 сентября - 18 октября).

По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень. Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на веб-портале https://uzdikustaz-nobd.edu.kz/#/sign-in.

«Республиканский конкурс «Лучший педагог» – традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. На сегодня около 700 педагогам присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на это звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа - педагоги детского сада, школы, колледжа. В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство», – рассказал председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

Следует отметить, что лауреаты звания «Лучший педагог» награждаются не только денежным вознаграждением в размере 1 000 МРП, но и нагрудными знаками.

Дополнительная информация о правилах конкурса размещена на сайте Министерства просвещения РК.

#конкурс #Минпросвещения #старт #педагоги

Популярное

Все
Олимпийские игры в Париже официально завершены
Казахстан завершил Олимпиаду-2024 с семью медалями
Глава FlyArystan извинился перед мамой оставленной в аэропорту девочки
США направят атомную подлодку на Ближний Восток
Конкурс «Лучший педагог» стартовал в Казахстане
Ярмарка вакансий ко Дню молодежи пройдет в Астане
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
У продюсера Баян Алагузова родилась дочь
Куралбек Ордабаев: «Меня «били», роняли. Но я поднимался, чтобы побеждать!»
Ребенок наткнулся на пики металлического забора и попал в реанимацию в Алматы
Интерес к табаку у казахстанских фермеров упал почти до нуля – аналитики
В Казахстане завершены защитные мероприятия против саранчи
Глава государства принял акима Акмолинской области
«Я ставил перед собой одну цель – занять первое место»: Елдос Сметов
На карантин закрыли одно из сел в Костанайской области
Ерлан Карин выступил на открытии мероприятия интеллектуального клуба «Zakovat»
Первая в истории киберспортивная олимпиада состоится в 2025 году
Мировой рынок труда переживает серьезный кадровый кризис
4 человека утонули в Актюбинской области
«Социальный кошелёк»: как будет работать новая система льготного питания в школах
Двух женщин на тротуаре сбила машина в Алматы
Казахстан и Туркменистан обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества
Противоэпидемические мероприятия в пострадавших от паводков регионах завершили в Казахстане
Казахстанец прошел пешком 1 111 км от Анкары до Батуми
Обвал Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года
Дождь, град, шквал – о погоде на 6-8 августа рассказали синоптики
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года

Читайте также

Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Президенты Казахстана и Узбекистана дали старт открытию фил…
Казахстанская школьница прошла стажировку в NASA
Акимат Астаны выделил 900 грантов в столичные ВУЗы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]