Конкурс «Лучший педагог» стартовал в Казахстане

В преддверии Дня знаний Минпросвещения приглашает учителей из разных регионов страны принять участие в проекте, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МП РК

По данным ведомства, в конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Победителям будет вручена премия в размере 3 млн 450 тысяч тенге.

Конкурс состоит из трёх этапов: - І этап - районный, городской уровень (8-21 августа); - II этап - областной уровень (22 августа - 10 сентября); - III этап - республиканский уровень (11 сентября - 18 октября).

По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень. Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на веб-портале https://uzdikustaz-nobd.edu.kz/#/sign-in.

«Республиканский конкурс «Лучший педагог» – традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. На сегодня около 700 педагогам присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на это звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа - педагоги детского сада, школы, колледжа. В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство», – рассказал председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

Следует отметить, что лауреаты звания «Лучший педагог» награждаются не только денежным вознаграждением в размере 1 000 МРП, но и нагрудными знаками.

Дополнительная информация о правилах конкурса размещена на сайте Министерства просвещения РК.