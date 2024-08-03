Конкурс «По пути Абая» стартовал в Астане
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10 августа традиционно в Казахстане отмечается День Абая, основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора Абая Кунанбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В рамках праздника в Астане стартовал конкурс “По пути Абая” в соцсети Инстаграм.
Для того чтобы стать участником, необходимо:
- Быть жителем города Астаны;
- Возраст участников от 14 до 34 лет (включительно);
- Подписаться и отметить страницу @elorda_jastary;
- отметить хэштеги #АбайЖолымен2024 и #ПоПутиАбая2024
- Выразительно прочитать произведение Абая Кунанбаева на видео.
Видео принимаются до 7 августа 2024 года.
Дополнительная информация на инстаграм странице @elorda_jastary.