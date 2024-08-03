Конкурс «По пути Абая» стартовал в Астане

Фото: с сайта акимата Астаны

10 августа традиционно в Казахстане отмечается День Абая, основоположника казахской письменной литературы, поэта, просветителя и композитора Абая Кунанбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках праздника в Астане стартовал конкурс “По пути Абая” в соцсети Инстаграм.

Для того чтобы стать участником, необходимо:

- Быть жителем города Астаны;

- Возраст участников от 14 до 34 лет (включительно);

- Подписаться и отметить страницу @elorda_jastary;

- отметить хэштеги #АбайЖолымен2024 и #ПоПутиАбая2024

- Выразительно прочитать произведение Абая Кунанбаева на видео.

Видео принимаются до 7 августа 2024 года.

Дополнительная информация на инстаграм странице @elorda_jastary.