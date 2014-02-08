Конкурс выявил лучших

В состав республиканской конкурсной комиссии, оценивавшей работу казахстанских педагогов, вошли депутаты Парламента РК, представители госорганов, центрального аппарата партии «Нур Отан», ведущие ученые страны. Самых достойных они выбрали из 555 человек, представлявших 92 вуза.

Так, доктор технических наук, профессор Куантай Абдикаликов работает в вузе с 2000 года. Область его научных исследований – защита информации в компьютерных системах и сетях на базе быстрых ортогональных преобразований. Он имеет глубокие профессиональные знания и научные достижения в области оптимизации вычислений, является ведущим исполнителем фундаментальных научных исследований по программам МОН РК. За весомые достижения лучшими признаны также доктора филологических наук, профессора Сабира Искакова, Абат Пангереев, кандидат физико-математических наук, доцент Амина Мухамбетова и кандидат педагогических наук, доцент Салима Сейтенова.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,

Актобе