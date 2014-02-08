Конкурс выявил лучших

Общество
636

В состав республиканской конкурсной комиссии, оценивавшей работу казахстанских педагогов, вошли депутаты Парламента РК, представители госорганов, центрального аппарата партии «Нур Отан», ведущие ученые страны. Самых достойных они выбрали из 555 человек, представлявших 92 вуза. 

Так, доктор технических наук, профессор Куантай Абдикаликов работает в вузе с 2000 года. Область его научных исследований – защита информации в компьютерных системах и сетях на базе быстрых ортогональных преобразований. Он имеет глубокие профессиональные знания и научные достижения в области оптимизации вычислений, является ведущим исполнителем фундаментальных научных исследований по программам МОН РК. За весомые достижения лучшими признаны также доктора филологических наук, профессора Сабира Искакова, Абат Пангереев, кандидат физико-математических наук, доцент Амина Мухамбетова и кандидат педагогических наук, доцент Салима Сейтенова.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,
Актобе

Популярное

Все
Карагандинский бизнесмен-изобретатель отремонтировал сельскую котельную и... остался должен государству 32 млн тенге
Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Из капель рождается море
В Атырауской области планировалось строительство детского лагеря у побережья Каспийского моря. По прошествии трех лет проект так и не был реализован
Высокое напряжение жизни
Мастер-класс Манабу Мураками
Обратная сторона просвещения
Последний Герой
Без поражений, но с «серебром»
Был в моде асадал
Вандалы разбивают теплые павильоны на остановках общественного транспорта, которые установили в Караганде перед Новым годом
В контексте судебных реформ
Эра нового риса на старых полях
Здоровье превыше всего
В интересах сельчан
До завершения капитального ремонта в новой школе дети из села Даулет будут учиться в старом учебном заведении
Очарование Кошкаратой
Контрмагнит Алматы
Золото-крошка в упорной одежке
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Токаев дал поручения новым министрам
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК

Читайте также

Общество
С начала 2023 года зима громко заявила о себе: морозы, мете…
Общество
Правительство продлило до 10 февраля крайний срок подачи за…
Общество
В Туркестанскую область в ближайшие дни поставят 242 вагона…
Общество
В разговорных клубах, открытых в 12 регионах страны, можно …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]