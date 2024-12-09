Стартовал второй конкурс юных пианистов Astana Piano Passion

Обладатели Гран-при и первых мест предыдущих конкурсов не могут участвовать в новом конкурсе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 9 по 13 декабря в Астане проходит II республиканский конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, организованный Казахским национальным университетом искусств при поддержке Минкультуры, сообщает Kazpravda.kz

По данным министерства, конкурс направлен на развитие национальной фортепианной школы и поддержку одарённых юных музыкантов, а также на популяризацию классической и академической музыки, музыки казахстанских композиторов и фортепианного исполнительства.

Организаторы ставят перед собой задачи повышения исполнительского мастерства участников, содействия их профессиональному развитию и подготовки к международным проектам. Кроме того, они стремятся привлечь внимание к классической музыке и создать условия для обмена опытом между педагогами и учениками.

В конкурсе могут участвовать юные пианисты в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся по специальности «Фортепиано» в образовательных учреждениях культуры и искусства Казахстана.

При этом обладатели Гран-при и первых мест предыдущих конкурсов не могут участвовать в текущем конкурсе в своей возрастной категории. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет и 16-18 лет.

В первый день конкурса прошла жеребьёвка и прослушивание участников категории «С», а также мастер-класс заслуженного артиста РК А. Тебенихина. Онлайн-трансляция конкурса доступна на YouTube-канале КазНУИ.

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