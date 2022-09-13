Конор Макгрегор получил вызов от Дамира Исмагулова

Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов по прозвищу Qazaq в своем инстаграме выступил с обращением к бывшему чемпиону UFC в двух весах Конору Макгрегору, передает Kazpravda со ссылкой на Sports.kz.

На своей странице в социальной сети в разделе сторис Исмагулов опубликовал рейтинг UFC легкой весовой категории, в котором Макгрегор располагается на 11-й позиции а Qazaq на 12-й, и оставил следующее сообщение ирландцу: «Конор, если что я рядом. Просто дай знать, где и когда!».

Отметим, что Исмагулов одержал пять побед в пяти поединках в лучшем промоушне мира.

Макгрегор в последних пяти боях потерпел три поражения.