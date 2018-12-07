​Консолидируют усилия

Как проинформировал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, реорганизация будет способствовать оптимизации подведомственных организаций Минфина Казахстана в рамках проводимой работы по сокращению государственного участия в экономике в соответствии с поручением Главы государства.
– Целью реализации постановления является объединение однородных активов подведомственных организаций для исключения дублирующих функций и снижения затрат, повышения качества услуг за счет консолидации ресурсов, – сообщил Берик Шолпанкулов.
С учетом объединения в числе основных направлений деятельности Фонда проблемных кредитов определены оздоровление банковского сектора и вовлечение в экономический оборот выкупленных активов.
В рамках первого направления фондом были приобретены активы у АО «БТА» и АО «Цеснабанк». Так, 1 июля 2017 года фонд в рамках оздоровления системообразующего банка АО «Казкоммерцбанк» выкупил активы БТА за 2,6 трлн тенге. Полученные от фонда средства БТА направил на погашение своих денежных обязательств перед Казкоммерцбанком. Данная сделка позволила сохранить рабочие места более чем 6 600 работникам банка, депозиты населения, юридических лиц и государственных компаний, предотвратить снижение роста кредитования, поддержать обязательства выплат по еврооблигациям.
В августе 2018 года фонд заключил сделку по уступке фонду прав требования к заемщикам банка Астаны с целью погашения долга банка перед ТОО «Астана LRT» для дальнейшей реализации проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT».
Также для оздоровления агропромышленного комплекса страны было подписано Рамочное соглашение между Правительством РК, Национальным банком, «КазАгро», фондом, Цеснабанком и иными лицами. Рамочное соглашение реализуется с целью оздоровления АПК страны. 25 сентября 2018 года между фондом и АО «Цеснабанк» подписан Договор купли-продажи активов на сумму 450 млрд тенге. Сделка направлена на обеспечение продовольственной безопасности сельскохозяйственной отрасли и сохранение рабочих мест.
– В рамках второго направления для улучшения качества выкупленных активов будут проводиться мероприятия по оздоровлению заемщиков и восстановлению их платежеспособности путем реструктуризации долга, а для увеличения рыночной стоимости приобретенных активов и земельных участков планируются совместные проекты с инвесторами и местными исполнительными органами.
На сегодня, по словам спикера, проработаны Правила по управлению активами фонда, регулирующие процессы управления и реализации его активов. Основная часть объектов подготовлена для реализации на государственной электронной торговой площадке Министерства финансов РК.