​Консолидируют усилия

Как проинформировал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Берик Шолпанкулов, реорганизация будет способствовать оптимизации подведомственных организаций Минфина Казахстана в рамках проводимой работы по сок­ращению государственного участия в экономике в соответствии с поручением Главы государства.

– Целью реализации постановления является объединение однородных активов подведомственных организаций для исключения дублирую­щих функций и снижения затрат, повышения качества услуг за счет консолидации ресурсов, – сообщил Берик Шолпанкулов.

С учетом объединения в числе основных направлений деятельности Фонда проблемных кредитов определены оздоровление банковского сектора и вовлечение в экономичес­кий оборот выкупленных активов.

В рамках первого направления фондом были приобретены активы у АО «БТА» и АО «Цеснабанк». Так, 1 июля 2017 года фонд в рамках оздоровления системообразующего банка АО «Казкоммерцбанк» выкупил активы БТА за 2,6 трлн тенге. Полученные от фонда средства БТА направил на погашение своих денежных обязательств перед Казкоммерц­банком. Данная сделка позволила сохранить рабочие места более чем 6 600 работникам банка, депозиты населения, юридических лиц и государственных компаний, предотвратить снижение роста кредитования, поддержать обязательства выплат по еврооблигациям.

В августе 2018 года фонд заключил сделку по уступке фонду прав требования к заемщикам банка Астаны с целью погашения долга банка перед ТОО «Астана LRT» для дальнейшей реа­лизации проекта «Новая транспорт­ная система города Астаны. LRT».

Также для оздоровления агропромышленного комплекса страны было подписано Рамочное соглашение между Правительством РК, Национальным банком, «КазАгро», фондом, Цеснабанком и иными лицами. Рамочное соглашение реализуется с целью оздоровления АПК страны. 25 сентября 2018 года между фондом и АО «Цеснабанк» подписан Договор купли-продажи активов на сумму 450 млрд тенге. Сделка направлена на обеспечение продовольственной безопасности сельскохозяйственной отрасли и сохранение рабочих мест.

– В рамках второго направления для улучшения качества выкупленных активов будут проводиться мероприятия по оздоровлению заемщиков и восстановлению их платежеспособности путем реструктуризации долга, а для увеличения рыночной стоимости приобретенных активов и земельных участков планируются совместные проекты с инвесторами и местными исполнительными органами.

На сегодня, по словам спикера, проработаны Правила по управлению активами фонда, регулирующие процессы управления и реализации его активов. Основная часть объектов подготовлена для реализации на государственной электронной торговой площадке Министерства финансов РК.