Конституционная реформа учитывает интересы молодежи Казахстана

В ходе круглого стола руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров высказался о влиянии новых поправок в Конституцию РК на молодежь.

"Молодежь ожидает четкости и ясности норм, регулирующих социальные отношения в области политики. Ценностные ориентиры казахстанской молодежи во многом укладываются в либеральную парадигму. Не будет преувеличением сказать, что этот фактор также повлиял на характер предстоящей конституционной реформы, основанной на принципах децентрализации властных полномочий и баланса ветвей власти", – сказал Ермек Токтаров.