Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года «О республиканском референдуме»:

1) пункты 4 и 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«4. При проведении референдума могут присутствовать граждане Республики Казахстан, представляющие аккредитованные общественные объединения, некоммерческие организации, а также аккредитованные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, представители иностранных средств массовой информации.

Порядок аккредитации, а также права и обязанности лиц, указанных в части первой настоящего пункта, определяются в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и законодательством Республики Казахстан.

Вмешательство в работу комиссий референдума не допускается.

5. Средства массовой информации освещают ход подготовки и проведения референдума, их представителям гарантируется доступ на мероприятия, связанные с проведением референдума.

Присутствие представителей средств массовой информации на избирательных участках регулируется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».»;

2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

«Статья 7-1. Опрос общественного мнения

Опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».»;

3) в статье 24:

пункт 2 исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Обеспечение условий деятельности членов комиссий референдума в части оплаты их труда в период подготовки и проведения референдума определяется в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».»;

4) пункты 3 и 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«3. Бюллетени для голосования печатаются на казахском и русском языках.»;

«5. Бюллетени для голосования доставляются участковым комиссиям референдума не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования с резервом в один процент от общего числа избирателей на участке.»;

5) дополнить статьей 31-1 следующего содержания:

«Статья 31-1. Обжалование решений и действий

(бездействия) комиссий референдума

Решения и действия (бездействие) комиссий референдума могут быть обжалованы в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» в части, не противоречащей настоящему Конституционному закону.».

2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики Казахстан»:

1) подпункт 5-2) статьи 9 дополнить словами «и утверждает государственные программы»;

2) пункт 2 статьи 12 исключить;

3) подпункт 2) пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечивают формирование государственной политики в соответствующих отраслях государственными органами, в отношении которых осуществляют руководство;»;

4) часть третью пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«Министерство на основе и во исполнение основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенных Президентом Республики Казахстан, и основных направлений социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка, разработанных Правительством Республики Казахстан, формирует государственную политику в соответствующих отраслях в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.».

3. В Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан»:

подпункт 5-1) статьи 10 изложить в следующей редакции:

«5-1) согласовывает Систему государственного планирования Республики Казахстан и государственные программы;».

4. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»:

1) в статье 3:

пункт 3 после слов «в том числе» дополнить словом «кассационные,»;

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Кассационные суды образуются Президентом Республики Казахстан со статусом межрегионального суда.»;

2) в пункте 1 статьи 14:

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя районного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов

в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания областного суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;»;

3) в статье 16:

в пункте 1:

подпункт 9-3) изложить в следующей редакции:

«9-3) обсуждает вопрос о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя районного суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и по итогам обсуждения выносит соответствующее решение;»;

дополнить подпунктом 9-4) следующего содержания:

«9-4) обсуждает вопрос о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении судьи, председателя районного суда или судьи областного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел;»;

в подпункте 1) пункта 2-1 слова «двух судей» заменить словами «одного судью»;

4) дополнить главой 2-1 следующего содержания:

«Глава 2-1. Кассационные суды

Статья 16-2. Образование кассационных судов

1. Кассационные суды образуются, реорганизуются, переименовываются и упраздняются Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Верховного Суда, согласованному с Высшим Судебным Советом.

2. Общее число судей кассационных судов утверждает Президент Республики Казахстан по представлению Председателя Верховного Суда, согласованному с Высшим Судебным Советом.

Количество судей для каждого кассационного суда устанавливается Председателем Верховного Суда по согласованию с Высшим Судебным Советом на основании представления уполномоченного органа.

Статья 16-3. Структура и состав кассационного суда

1. Кассационный суд состоит из председателя и судей.

2. В кассационном суде могут создаваться специализированные составы.

3. Специализированные составы формируются председателем кассационного суда.

4. Органом кассационного суда является пленарное заседание.

5. При кассационном суде для оценки морально-нравственных качеств кандидатов на должность судьи образуется консультативно-совещательный орган – Совет по взаимодействию с судами.

Заключения по кандидатам на должности судей кассационного суда должны быть выданы Советом по взаимодействию с судами до окончания срока подачи документов в Высший Судебный Совет.

Заключение Совета по взаимодействию с судами носит рекомендательный характер.

Статья 16-4. Полномочия кассационного суда

Кассационный суд:

1) рассматривает судебные дела и материалы в качестве суда кассационной инстанции;

2) изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия нижестоящими судебными инстанциями;

3) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Статья 16-5. Председатель кассационного суда

1. Председатель кассационного суда является судьей и наряду

с выполнением обязанностей судьи:

1) решает вопросы организации судопроизводства в суде;

2) созывает пленарные заседания кассационного суда и председательствует на них;

3) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания кассационного суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи кассационного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

4) обеспечивает работу по противодействию коррупции и соблюдению норм судейской этики;

5) утверждает план работы кассационного суда;

6) организует изучение судебной практики;

7) издает распоряжения;

8) ведет личный прием граждан;

9) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

2. В случае досрочного прекращения или истечения срока полномочий председателя кассационного суда временное исполнение обязанностей председателя возлагается Председателем Верховного Суда на одного из судей этого суда.

3. В случае временного отсутствия председателя кассационного суда исполнение обязанностей возлагается на одного из судей этого кассационного суда распоряжением председателя кассационного суда.

4. Председатель Верховного Суда вправе отменить возложение исполнения обязанностей, предусмотренное пунктами 2 и 3 настоящей статьи, и возложить исполнение обязанностей председателя кассационного суда на другого судью этого кассационного суда.

Статья 16-6. Пленарное заседание кассационного суда

1. Кассационный суд по мере необходимости, но не реже двух раз в год, проводит пленарные заседания, на которых:

1) заслушивает информацию председателя кассационного суда;

2) обсуждает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия нижестоящими судами;

3) обсуждает вопрос о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи кассационного суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел;

4) делегирует одного судью кассационного суда в расширенное пленарное заседание Верховного Суда;

5) рассматривает кандидатуры судей в составы Высшего Судебного Совета, Судебного жюри и Комиссии по кадровому резерву при Высшем Судебном Совете, Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде и выносит соответствующие рекомендации расширенному пленарному заседанию Верховного Суда;

6) рассматривает кандидатуры на вакантные должности судьи кассационного суда и выносит соответствующие заключения до окончания срока подачи документов в Высший Судебный Совет;

7) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

2. Пленарное заседание правомочно при наличии не менее двух третей от общего числа судей кассационного суда.

3. Порядок работы пленарного заседания кассационного суда определяется утвержденным им регламентом.

4. Решения пленарного заседания, касающиеся кадровых вопросов и вопросов дисциплинарной ответственности судей, принимаются тайным голосованием.»;

5) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным местным и другим судам, в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики.»;

6) в пункте 1 статьи 20:

дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного Суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда или председателя судебной коллегии Верховного Суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3-2) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного Суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя кассационного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного Суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 4-1) исключить;

7) в пункте 1 статьи 22:

в части второй подпункта 3) слова «общего числа» заменить словами «числа действующих»;

подпункт 6) после слов «областных судов,» дополнить словами «председателей кассационных судов,»;

подпункт 7-5) изложить в следующей редакции:

«7-5) обсуждает вопрос о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, председателя кассационного суда или председателя судебной коллегии Верховного Суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

и по итогам обсуждения выносит соответствующее решение;»;

подпункт 7-8) после слов «областного суда,» дополнить словами «председателя кассационного суда,»;

дополнить подпунктом 7-9) следующего содержания:

«7-9) обсуждает вопрос о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя кассационного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного Суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел;»;

8) в статье 29:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Судьей кассационного суда может быть гражданин, отвечающий требованиям пункта 1 настоящей статьи, имеющий стаж работы по юридической профессии не менее восемнадцати лет или стаж работы судьей не менее восьми лет, в том числе не менее трех лет стажа работы судьей областного суда.»;

часть вторую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Участники конкурса на должности председателя судебной коллегии и судьи областного суда, судьи кассационного суда должны получить заключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания соответственно Верховного Суда, областного суда, кассационного суда по месту работы.»;

подпункт 2) части первой пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) судьи, если со дня вынесения в отношении него Комиссией по качеству правосудия решения, предусмотренного подпунктом 4) пункта 1 статьи 44 настоящего Конституционного закона, прошло менее двух лет;»;

9) в статье 30:

в пункте 2:

часть первую после слов «областного суда,» дополнить словами «судьи кассационного суда,»;

часть вторую после слов «должности судьи» дополнить словом «кассационного,»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае признания конкурса на должность судьи суда, расположенного в отдаленной местности, несостоявшимся Высший Судебный Совет может рекомендовать на вакантную должность судьи этого суда лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Высшем Судебном Совете, исходя из классификационной шкалы, утвержденной Высшим Судебным Советом по согласованию с Верховным Судом.»;

пункт 3 после слов «областных судов,» дополнить словами «кассационных судов,»;

в пункте 4:

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Кандидатуры на вакантные должности председателей кассационных судов рекомендуются, как правило, из числа судей кассационного суда или лиц, имеющих стаж работы в должности судьи не менее десяти лет, в том числе не менее пяти лет стажа работы судьей областного суда.»;

часть четвертую после слов «областного суда,» дополнить словами «судьи и председателя кассационного суда,»;

часть пятую после слов «областного суда,» дополнить словами «председателя кассационного суда,»;

10) в статье 30-1:

в пункте 1:

в части первой слова «, деловых и нравственных качеств судьи», «и Кодексом судейской этики» исключить;

в части третьей слова «одного года» заменить словами «трех лет»;

пункт 2 исключить;

часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Комиссия по качеству правосудия состоит из девяти членов – четырех судей областных судов, двух судей кассационных судов, одного судьи Верховного Суда и двух судей в отставке.»;

11) пункт 8-1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«8-1. При переводе судьи в другой суд в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1, частью второй пункта 5 статьи 44 настоящего Конституционного закона, судья с его согласия может назначаться на вакантную должность судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд без конкурса.»;

12) в пункте 1 статьи 33:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) судья зарегистрирован кандидатом в порядке, предусмотренном Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», кроме случаев включения в партийные списки;»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) подано заявление об освобождении от должности судьи в связи с намерением вступить в политическую партию;»;

13) в пункте 1 статьи 34:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) вступление в политическую партию;»;

в подпунктах 9) и 10) слова «, на другую специализацию» заменить словами «с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд»;

14) в статье 35:

в части третьей пункта 2-1 слова «и стодевятикратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год» исключить;

пункт 2-2 исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Отставка судьи прекращается в случаях:

1) совершения им преступления или порочащего проступка, умаляющего авторитет судебной власти;

2) вступления в политическую партию;

3) по собственному желанию;

4) прекращения гражданства Республики Казахстан;

5) его смерти или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Приостановление отставки судьи осуществляется Высшим Судебным Советом:

1) если судья в отставке зарегистрирован кандидатом в порядке, предусмотренном Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»;

2) в случае повторного назначения на должность судьи;

3) до рассмотрения оснований для прекращения отставки судьи, предусмотренных частью первой настоящего пункта;

4) если судья в отставке избран в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Отставка судьи возобновляется, если отпали обстоятельства, послужившие основанием к принятию решения о приостановлении отставки судьи.»;

15) пункты 1 и 2 статьи 38-1 изложить в следующей редакции:

«1. Для рассмотрения дисциплинарных дел в отношении судей образуется Судебное жюри при Высшем Судебном Совете.

Судебное жюри состоит из тринадцати судей – трех судей районных судов, четырех судей областных судов, трех судей кассационных судов и трех судей Верховного Суда. В Судебное жюри входят также два представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.

Судьи назначаются в состав Судебного жюри по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного Суда в соответствии с пунктом 2-1 статьи 22 настоящего Конституционного закона, а представители юридической общественности по рекомендации организаций в соответствии с их уставом – Высшим Судебным Советом.

Высший Судебный Совет вправе мотивированным решением отклонить кандидатуры в состав Судебного жюри.

Председатель Судебного жюри избирается самим составом Судебного жюри из его числа.

2. Основаниями для рассмотрения Судебным жюри материалов в отношении судьи являются:

1) представление Председателя Верховного Суда в отношении судьи за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, в отношении председателя суда или председателя судебной коллегии суда за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

2) решения пленарных заседаний областных судов и Верховного Суда о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя или председателя судебной коллегии суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

3) представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов;

4) решения комиссий по судейской этике о передаче в Судебное жюри материалов в отношении судьи для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике, а также по сведениям, содержащимся в масс-медиа, на онлайн-платформах, в обращениях физических и юридических лиц, по итогам проверки которых подтвержден факт совершения судьей порочащего проступка, противоречащего судейской этике.»;

16) статью 38-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 38-2. Академия правосудия при Высшем Судебном Совете

Академия правосудия при Высшем Судебном Совете (далее – Академия) реализует образовательные программы послевузовского образования, осуществляет переподготовку, повышение квалификации кадров судебной системы и научную деятельность.

В Академии по программам послевузовского образования в рамках государственного заказа могут обучаться граждане, соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим Конституционным законом.

Для обучения в магистратуре в рамках государственного заказа Высший Судебный Совет вправе установить квоту по регионам с учетом имеющихся вакантных должностей судей районных судов на соответствующий год.

Высший Судебный Совет является уполномоченным органом, осуществляющим общее управление Академией.

Образование, статус и организация работы Академии определяются Президентом Республики Казахстан.»;

17) заголовок и часть первую статьи 38-3 после слов «областного суда,» дополнить словами «судьи и председателя кассационного суда,»;

18) в статье 39:

подпункт 1) части третьей пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

Под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое было допущено судьей вследствие его недобросовестности или небрежности.

Факт грубого нарушения законности устанавливается вышестоящей судебной инстанцией, отменившей или изменившей судебный акт по этому основанию, и указывается в представлении по вопросу привлечения судьи

к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности, подписанном коллегиальным составом судей, рассмотревшим дело.

Отмена или изменение судебного акта, связанные с оценкой доказательств, не является грубым нарушением законности;»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Судейская ошибка, а также отмена или изменение судебного акта не влекут ответственности судьи, если не был установлен факт грубого нарушения законности.»;

19) в пункте 1-1 статьи 42:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1-1. Днем обнаружения дисциплинарного проступка, связанного с нарушением судьей законности при рассмотрении судебного дела, считается день вынесения вышестоящей судебной инстанцией представления по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, которым установлен факт нарушения законности, а днем совершения такого проступка считается день вынесения незаконного судебного акта.»;

часть вторую после слов «этике, считается день» дополнить словами «внесения представления Председателя Верховного Суда или»;

20) дополнить статьей 42-1 следующего содержания:

«Статья 42-1. Гарантии прав судьи при привлечении

его к дисциплинарной ответственности

Судья должен быть ознакомлен со всеми материалами до их направления в Судебное жюри.

Судья вправе участвовать в рассмотрении дисциплинарного дела лично, а также с представителями.

Представителями судьи могут быть только адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами палаты юридических консультантов.»;

21) в статье 44:

в части первой пункта 1:

в абзаце первом слово «квалификации» заменить словами «профессиональной деятельности»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) признать соответствующим занимаемой должности с направлением на курсы повышения квалификации в Академию, в том числе по индивидуальному плану;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) о переводе в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд;»;

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Решение Комиссии по качеству правосудия о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд по результатам оценки профессиональной деятельности является основанием для рассмотрения Высшим Судебным Советом вопроса о переводе судьи в другой суд с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд, а в случае отказа от перевода – об освобождении судьи от занимаемой должности.»;

в части второй пункта 5 слова «, на другую специализацию» заменить словами «с меньшей нагрузкой, в нижестоящий суд»;

22) часть первую статьи 55 после слова «судей» дополнить словами «, судей в отставке».

Статья 2.

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев пятого и шестого подпункта 9), подпункта 16) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 15 июля 2024 года;

2) подпункта 2), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого подпункта 3), абзацев первого, второго, третьего и четвертого подпункта 6), абзацев четвертого, пятого, седьмого и восьмого подпункта 7), подпунктов 15), 18) и 19) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие

с 1 октября 2024 года;

3) абзаца третьего подпункта 7), абзацев первого, второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 8), абзацев восьмого, девятого и десятого подпункта 9) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 ноября

2024 года;

4) абзацев шестого и седьмого подпункта 8), абзацев первого, второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 10), подпункта 11), абзаца четвертого подпункта 13), подпункта 21) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года;

5) подпункта 1), абзаца седьмого подпункта 3), подпунктов 4), 5), абзаца пятого подпункта 6), абзаца шестого подпункта 7), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, седьмого, одиннадцатого и двенадцатого подпункта 9), абзацев шестого и седьмого подпункта 10), подпункта 17) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 июля 2025 года;

6) абзаца второго подпункта 14) пункта 4 статьи 1, который вводится

в действие:

с 1 января 2025 года в отношении судей Верховного Суда Республики Казахстан, а также судей Верховного Суда Республики Казахстан, пребывающих в отставке, получавших пожизненное содержание до введения в действие настоящего Конституционного закона;

с 1 января 2026 года в отношении судей кассационных судов, областных и приравненных к ним судов, а также судей областных и приравненных к ним судов, пребывающих в отставке, получавших пожизненное содержание до введения в действие настоящего Конституционного закона;

с 1 января 2027 года в отношении судей районных и приравненных к ним судов, а также судей районных и приравненных к ним судов, пребывающих в отставке, получавших пожизненное содержание до введения в действие настоящего Конституционного закона.

2. Приостановить до 1 июля 2025 года действие:

1) абзацев третьего и четвертого подпункта 6) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данные абзацы действуют в следующей редакции:

«3-1) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного Суда вопроса о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда или председателя судебной коллегии Верховного Суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а также по итогам его обсуждения направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

3-2) обеспечивает вынесение на обсуждение пленарного заседания Верховного Суда вопроса о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного Суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, а также направление материалов в Судебное жюри в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;»;

2) абзаца третьего подпункта 7) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) рассматривает кандидатуры на вакантные должности председателей, председателей судебных коллегий областных судов, председателей и судей кассационных судов, председателей судебных коллегий и судей Верховного Суда и выносит соответствующие заключения;»;

3) абзаца пятого подпункта 7) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«7-5) обсуждает вопрос о передаче в Судебное жюри материалов в отношении председателя судебной коллегии, председателя областного суда или председателя судебной коллегии Верховного Суда для проверки его действий в рамках дисциплинарного производства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и по итогам обсуждения выносит соответствующее решение;»;

4) абзаца восьмого подпункта 7) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«7-9) обсуждает вопрос о даче Судебному жюри рекомендации о привлечении или непривлечении председателя судебной коллегии, председателя областного суда, судьи или председателя судебной коллегии Верховного Суда к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел;»;

5) абзаца пятого подпункта 8) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«Участники конкурса на должности председателя судебной коллегии и судьи областного суда должны получить заключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания соответственно Верховного Суда или областного суда по месту работы. Участники конкурса на должность судьи кассационного суда должны получить заключение пленарного заседания Верховного Суда.»;

6) абзаца третьего подпункта 15) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«Судебное жюри состоит из тринадцати судей – четырех судей районных судов, пяти судей областных судов и четырех судей Верховного Суда. В Судебное жюри входят также два представителя юридической общественности, имеющие право совещательного голоса.».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 5 июля 2024 года

№ 109-VІIІ ЗРК