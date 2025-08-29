Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz
В своем выступлении он отметил, что Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыблемый постулат государственной политики.
- Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны.
Юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять нашим гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка. Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе, - сказал Глава государства.
Это должны понимать все граждане, подчеркнул он.
- Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны. Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете, в этом и заключается национальная идеология.
Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие. Конституция – это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться. Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны, - добавил Токаев.