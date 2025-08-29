Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении он отметил, что Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыблемый постулат государственной политики.

- Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны. Юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять нашим гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка. Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе, - сказал Глава государства.

Это должны понимать все граждане, подчеркнул он.