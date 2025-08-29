Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации – Токаев

Президент
117

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем выступлении он отметил, что Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыблемый постулат государственной политики.

- Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана. Основной закон нашей страны выступает зримым олицетворением нового общественного договора, нацеленного на укрепление общенациональной идентичности и продвижение идеологии неуклонного соблюдения закона и ответственного гражданства. Верховенство права – это путь к справедливому обществу и благополучной жизни наших граждан. Поэтому повторюсь: Закон должны уважать и блюсти все без исключения граждане нашей страны.

Юридическое сообщество Казахстана должно разъяснять нашим гражданам основные положения Конституции и убеждать их в необходимости ответственного поведения в обществе в духе Закона и Порядка. Конституция Казахстана убедительно показывает всему миру зрелость нашей нации и ее устремленность в будущее. Неукоснительное следование букве и духу Конституции, формирование на этой основе высокой правовой культуры и нового качества нации – залог успеха нашей страны в новой исторической эпохе, - сказал Глава государства.

Это должны понимать все граждане, подчеркнул он.

- Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны. Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете, в этом и заключается  национальная идеология.

Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие. Конституция – это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться. Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны, - добавил Токаев.

#Токаев #реформа #конституция

Популярное

Все
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
В приоритете цифровая безопасность
Правовое государство – подлинно историческая идея нации
«Писатель был бойцом в большом и малом...»
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Хранить раритеты – почетная миссия
Каждый шаг на благо людей
Социальные выплаты гарантированы
Вставай рано и здоровайся на казахском
ИИ активно внедряют в школьную программу
Где живут властелины реки
Стандарт студенческой среды ЕНУ
Обучение никогда не заканчивается
Вот и лето прошло
Актогай раскрывает секреты
Шел солдат, преград не зная
Спорт и двуязычие дают преимущество
Музей с шахтерской атмосферой
Послание Президента 2024: Принцип «Закон и порядок» как основа справедливого Казахстана
Шпаргалочки на память
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Жители Шымкента не спешат платить
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Новую школу построят в Атырау
Проезд сделали бесплатным
О чем расскажут старинные карты
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Литературная карта мира
Токаев поздравил Зеленского с Днем независимости
Комедия «Укради жениха если сможешь»: смех, слезы и казахская душа
Курс на формирование устойчивой гендерной политики
Сильная жара вернется в Казахстан
Индустрия детских товаров ждет поддержки
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Президент - об инфраструктуре: Казахстан вступил в новый эт…
Токаев наградил ряд казахстанцев
Президент поручил усилить работу по правовому воспитанию в …
«Такого в Казахстане еще не было»: Токаев – о семилетнем пр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]