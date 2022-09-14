Контрабанду на миллиард тенге обнаружили на границе с Китаем

В целях занижения таможенной стоимости предприниматели вместо “одежды” задекларировали “ткани”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

В сентябре текущего года на таможенном посту “Алтынколь-жол” Департамента государственных доходов по области Жетісу при осуществлении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса, сотрудниками таможенного поста были задержаны 6 железнодорожных контейнеров с подозрением на перемещение контрабандных товаров.

Указанные контейнеры следовали по процедуре таможенного транзита из КНР в адрес грузополучателя одной из стран ЕАЭС.

При проведении таможенного досмотра были обнаружены крупные партии контрабандных товаров (дубленки, джинсы, куртки, женская кофта, пижама, кожаные юбки и т.п.), тогда как в товаросопроводительных документах правонарушители указали товар “ткани”, имеющий низкий коэффициент нагрузки.

По предварительным расчетам таможенная стоимость незаявленного товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд. тенге.

В соответствии со статьей 222 Таможенного кодекса РК, таможенные органы при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств, следующих по процедуре таможенного транзита, при выявлении правонарушения, имеют право задержать и произвести таможенный досмотр, так как транзитная декларация является документом, имеющим юридическую силу.

Материалы будут переданы ДЭР по области Жетісу для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя.