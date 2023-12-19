Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Крупный канал поставки контрафактных сигарет пресекли в области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на агентство по финмониторингу

Скриншот с видео: пресс-служба АФМ

Это была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай. 

77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в грузовиках и складах в Семее. По заключению ДГД сумма акцизов, подлежащая уплате в бюджет, составляет 1,1 млрд тенге.

«Вместе с тем ранее совместно с УБОП департамента полиции области Абай пресечена перевозка контрафактных сигарет на 1,1 млрд тенге с суммой акцизов 450 млн тенге», —  говорится в официальном сообщении агентства.

По вышеуказанным фактам проводится досудебное расследование.

#АФМ #полиция #область Абай #Семей #сигареты #контрафакт

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