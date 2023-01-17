Контроль над безопасностью аттракционов и детских игровых площадок усилили в Казахстане

Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Проверочные листы привели в соответствие с новой формой с учетом внесенных изменений в Предпринимательский кодекс РК.

Фото: Kazpravda.kz

Трагедии прошлых лет, похоже, все-таки заставили правительство обратить внимание на вопросы безопасной эксплуатации аттракционов. Соответствующие требования предусмотрены в новых «проверочных листах», сообщает корреспондент Каzpravda.kz.

В пресс-службе Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщили, что с 1 января 2023 года вступили в силу утвержденные совместным приказом Министерства торговли и интеграции и Министерства национальной экономики «Критерии оценки степени рисков и проверочные листы в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений, реализации ювелирных изделий, аккредитации и оценки соответствия».

«Проверочные листы приведены в соответствие с новой формой с учетом внесенных изменений в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. При этом в новой редакции предусмотрены такие требования, как соответствие аттракционов и детских игровых площадок требованиям безопасности технических регламентов на стадии эксплуатации. Это позволит местным исполнительным органам осуществлять государственный контроль за данной продукцией», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, в новой редакции критериями оценки степени рисков и проверочного листа в сфере технического регулирования в отношении продукции предусмотрены правоограничительные меры оперативного реагирования, которые позволяют четко определить в случае необходимости, к какому нарушению применить такие меры, как запрет на обращение продукции или ее изъятие.

Сообщается, что предусмотренные и вступившие в силу изменения в совместные приказы в первую очередь направлены на соблюдение требований субъектами контроля и надзора, исключающих угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среды, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

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