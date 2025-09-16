Они будут курсировать с 16:00 часов с пяти точек сбора

Фото: акимат Астаны

21 сентября в Астане состоится концерт группы Backstreet Boys. Для удобства зрителей в этот день будут организованы специальные автобусы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Шаттл-автобусы будут доставлять зрителей до места проведения концерта - стадиона "Астана Арена".

Они будут курсировать с 16:00 часов с пяти точек сбора:

- парковки “Столичного цирка”;

- парковки мечети “Хазрет Султан”;

- парковки СК “Казахстан” по улице К.Сатпаева;

- парковки Центрального парка;

- Парковка у мечети «Бас Мешіт».

Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволит избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы.