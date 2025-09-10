В новом Послании «Казах­стан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент подвел итоги развития страны за прошедший период и обозначил стратегические приоритеты для государства и общества.

Депутаты Мажилиса, эксперты, дипломаты, ученые, представители общественных организаций собрались в Президентском центре УДП РК в Астане, чтобы проанализировать основные месседжи Послания в контексте актуальных проблем общественно-политического и экономичес­кого развития.

Директор Президентского цент­ра Бакытжан Темирболат, предваряя дискуссию, обратил внимание на ключевые моменты в выступлении Главы государства.

Так, по его словам, концеп­туальным фреймом нового Послания стала идея глубинной цифровой трансформации страны, диверсификация и цифровизация экономики, ее масштабная структурная модернизация, соз­дание прочной научной и законодательной базы экономических и политических реформ. Также Глава государства поставил ряд задач, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие страны, формирование макроэкономической стабильности, пересмотр инвестицион­ной политики и условий для ведения бизнеса, формирование экосистемы цифровых активов, полноценное раскрытие промышленного потенциала, всемерное утверж­дение в обществе идеологии закона и порядка.

– Самым же главным месседжем Послания стало предложение о переходе к политической системе с однопалатным Парламентом, которое знаменует собой новый этап политической реформы и четко сигнализирует обществу о твердой приверженности Главы государства стратегии формирования модели «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Данная новелла повлечет за собой серьезное переформатирование политической структуры государства и перебалансировку сложившейся за предыдущие годы системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Не случайно Президент дал целый год на обсуждение этой инициативы, – подчеркнул Бакытжан Темирболат.

В ходе встречи спикеры затронули фактически каждое из обозначенных Президентом в Послании направлений.

Депутат Мажилиса Парламента Ажар Сагандыкова остановилась на таких аспектах, как неукоснительное следование принципам «Закон и Порядок» и решение проблем Каспийского моря.

– «Первостепенное значение имеет соблюдение принципа нулевой терпимости к любому правонарушению, к любому беззаконию» – это не просто цитата, а руководство к действию, – подчеркнула депутат. – Прогрессивная нация – это не только экономика и технологии, прогрессивная нация – это культура поведения, уважение к закону, к себе и друг к другу. И здесь роль каждого из нас огромна. Ведь государство может принимать законы, создавать институты, но без участия общества, без внутренней дисциплины и осознанности каждого человека перемен не будет.

Что касается решения проблем Каспия, здесь Ажар Сагандыкова особо выделила инициативу Президента о создании гос­программы по спасению моря. По ее мнению, это своевременный и крайне важный шаг, который не только дает шанс спасти море совместными усилиями всех государств его акватории, но и показывает, что Казахстан готов брать на себя лидерство в вопросах региональной экологии и безопасности.

Депутат Мажилиса Екатерина Смолякова сделала акцент на задачах по развитию туризма, который должен стать новой точкой роста экономики Казахстана.

– Если в 2020 году в страну прибыло всего два миллиона туристов, то в 2024-м их число превысило 15 миллионов, а объем­ доходов отрасли за год достиг 1,2 триллиона тенге. Это свидетельствует о жизнеспособности и устойчивости отрасли, а также о высоком интересе к богатому культурно-духовному наследию Казахстана. Глава государства дал четкое поручение местным исполнительным органам уделять особое внимание развитию инфраструктуры туризма и нес­ти ответственность за качество этой работы. Поэтому создание визит-центров на местах – это актуальный вопрос повестки дня, – подчеркнула она.

Участие в обсуждении принял также советник Посольства Кыргызской Республики в Казахстане Алим Токтомамбетов.

– Кыргызская Республика всецело поддерживает последовательно проводимый руководством Казахстана курс на укрепление и политическую модернизацию государственного управления, на масштабные преобразования экономики и социальной сферы. Мы твердо убеждены в том, что Республика Казахстан станет лидером экономического прогресса всего Цент-рально-Азиатского региона, – отметил Алим Токтомамбетов.

Своими мыслями и эксперт­ными оценками изложенных в Послании идей и инициатив поделились руководитель департамента научно-теоретичес­кого анализа и методологичес­кого обеспечения Института Евразийской интеграции Арман Ешмуратов, заместитель директора Президентского центра Мариян Абишева, представители молодежного крыла «Жастар рухы» партии «Amanat», Инс­титута истории государства и другие участники.