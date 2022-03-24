Агентством по финансовому мониторингу выявлена очередная финансовая пирамида, которая работала под видом производственного кооператива "GAP" в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz.
"Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой
помощи для приобретения жилья или автомашины. В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера
пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
"Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны! Не выкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – добавили в АФМ РК.
Агентством по финансовому мониторингу выявлена очередная финансовая пирамида, которая работала под видом производственного кооператива "GAP" в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz.