Агентством по финансовому мониторингу выявлена очередная финансовая пирамида, которая работала под видом производственного кооператива "GAP" в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz.



"Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой

помощи для приобретения жилья или автомашины. В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера

пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 УК РК в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.



"Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны! Не выкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые организации", – добавили в АФМ РК.