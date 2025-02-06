Корейскому культурному центру «Чинсон» исполняется 35 лет

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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Миссия образованного в 1990 году объединения – сохранение и продвижение в регионе корейской культуры. С той самой поры акмолинцы имеют возможность лучше узнать корейские традиции, язык, культуру, которые сегодня активно пропагандируют уже четвертое и пятое поколения дальневосточных корейцев, депортированных в Казахстан в 1937 году. При цент­ре работает воскресная школа, где изучают корейский язык, здесь проводятся фестивали, выставки, концерты и другие мероприятия.

фото из архива культурного центра

Первым председателем областного общества корейской культуры был генеральный директор Кокчетавского объединения по птицеводству Николай Цой. Грамотный управленец, приехавший в эти края в начале 1960-х годов, основал населенный пункт (с. Зеленый Бор Бурабайского района), снабжавший курорт овощами, мясом, яйцами. Благодаря крепкому хозяйственнику в село потянулись его соотечественники, со временем там сложилась дружная корейская диаспора.

Затем объединение возглавил Моисей Чжен, ставший после выхода на заслуженный отдых советником руководства области по сельскому хозяйству. Моисей Алексеевич посвятил более двадцати лет дальнейшему развитию Кокшетауского филиала Ассоциации корейцев Казахстана. Тепло вспоминают сегодня и заслуженного тренера РК по кикбоксингу Енгена Хегая, бессменного спонсора многих мероприятий.

В 2013 году филиал переименовали в Акмолинский корейский этнокультурный центр. В 2015-м он стал ОО «Корейский культурный центр «Чинсон», что переводится как «справедливая, правильная линия». Председателем избирают Людмилу Лим, которая обучала молодежь корейскому языку в воскресной школе.

Последние два года центр возглавляет Ольга Лян. Ее опора – активисты диаспоры Валентина Руднева (Цхай), долгие годы возглавлявшая Совет старейшин центра, сестры Искра и Евгения Мун, Лариса Ким, Федор Юн, Венера Хан и другие. Благодаря их участию и поддержке культурный центр продолжает продвижение корейской культуры в регионе.

Сегодня в Акмолинской области проживает более тысячи корейцев, в Кокшетау – не более ста человек. Много смешанных браков, отмечает Ольга Лян. Но так идет развитие и взаимообогащение культур, создается уникальная атмосфера солидарности и взаимопонимания.

Несмотря на малочисленность, представители корейской диас­поры принимают активное участие в жизни региона. Центр проводит культурно-просветительские мероприятия, участвует в благотворительных акциях. Обязательно отмечают знаковые для корейцев даты: день поминовения предков «Чусок», празднование лунного Нового года «Соллаль», День единства народа Казахстана, Наурыз мейрамы...

Корейский культурный центр «Чинсон» располагается под крышей областного КГУ «Қоғамдық келісім». В центре можно увидеть корейские национальные костюмы, музыкальные инструменты, почитать журналы, погрузиться в мир корейской культуры, узнать новости о деятельности корейской диаспоры Казахстана из республиканской газеты «Корё ильбо». Здесь же проходят встречи членов центра.

В другом помещении – класс воскресной школы. С прошлого года корейскому языку молодежь обучает студентка Кокшетауского медицинского колледжа Нурдана Серик. Девушка рассказывает, что еще подростком увлеклась корейскими дорамами и решила выучить язык Страны утренней свежести. Совершенствует его и сегодня – с онлайн-репетитором. Занятия в воскресной школе посещают 10–15 школьников. Уроки начинают с изучения алфавита, затем знакомятся с базовыми правилами грамматики, составляют простые языковые конструкции. Нурдана считает, корейский язык легче дается тем, кто владеет казахским. Несмотря на принадлежность к разным языковым группам, сходство между языками есть. Подумывает молодой преподаватель и о создании в ближайшем будущем разговорного клуба.

А еще Нурдана мечтает продолжить образование в Южной Корее. Ольга Лян улыбается: «Так и живем: взращиваем помощников, они вырастают и разлетаются». И надо думать о том, как привлечь новых людей, которые привнесли бы в работу центра свежие идеи.

#центр #юбилей #Чинсон #Корейский культурный центр

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