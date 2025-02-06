Корейскому культурному центру «Чинсон» исполняется 35 лет
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Миссия образованного в 1990 году объединения – сохранение и продвижение в регионе корейской культуры. С той самой поры акмолинцы имеют возможность лучше узнать корейские традиции, язык, культуру, которые сегодня активно пропагандируют уже четвертое и пятое поколения дальневосточных корейцев, депортированных в Казахстан в 1937 году. При центре работает воскресная школа, где изучают корейский язык, здесь проводятся фестивали, выставки, концерты и другие мероприятия.