Корма для рыбных мест

Инвестиции
0
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве прошли переговоры между представителями местных властей, Министерства сельского хозяйства РК и датской компании Aller Aqua, одного из мировых лидеров в сфере аквакультуры. В ходе встречи обсуждены перспективы строительства на территории Алматинской области завода по выпуску рыбных кормов. Как подчеркнул замес­титель акима региона Рустам Исатаев, для осуществления подобных проектов в области имеются необходимые природные ресурсы и инфраструктурные возможности. Сотрудничество с компанией Aller Aqua – важный шаг вперед, который позволит привлечь передовые технологии, укрепить производственный потенциал отрасли рыбоводства и стимулировать ее экономическое развитие.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

По словам председателя Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза Серика Сермагамбетова, Казахстан располагает значительными водными ресурсами, на внутреннем рынке растет спрос на рыбу. Необходимо развивать кормовую базу рыбоводческих предприятий, повышая их конкурентоспособность и экспортоориентированность.

Нынешний год стал знаковым для отечественного рыбоводства. Принятие Закона «Об аквакультуре» улучшило условия работы предприятий отрасли: увеличены размеры субсидий, снижены налоги. В результате в первом полугодии объем выпуска рыбной продукции вырос более чем на 20%, достигнув 35,5 тыс. тонн.

Львиную долю товарного ассортимента составляют карп, судак, форель, толстолобик, осетр, белый амур. Алматинская область входит в пятерку лидеров рыбоводства среди регионов. В свою очередь генеральный директор Aller Aqua Андерс Биллинг рассказал, что датская компания уже более ста лет специализируется на выпуске рыбных кормов и экспортирует их в 70 стран. Предприятие обеспечивает гарантию качества готовой продукции на всех этапах производства. Инвесторы готовы поделиться богатым опытом и внести вклад в развитие казахстанской сферы аквакультуры.

К слову, Aller Aqua уже десять лет присутствует на рынке нашей страны. Ее официальным дистрибьютором является компания TMT Group, учредитель которой Марлен Турсынали выразил уверенность, что локализация производства вкупе с внедрением европейских технологий даст хороший результат – позволит снизить зависимость республики от импорта рыбных кормов.

По информации Марлена Турсынали, сегодня более сот­ни отечественных рыбоводчес­ких ферм используют корма датского производителя, а в последние годы интерес к этой продукции растет и в соседних странах Центральной Азии.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК, акиматом Алматинской области, компаниями Aller Aqua и TMT Group. Документом предусматриваются совместная реализация инвестиционного проекта, развитие инфраструктуры и обмен опытом в сфере аквакультуры.

В эти же дни в Балхашском районе Алматинской области состоялось масштабное зарыб­ление Шагырайской озерной сис­темы, расположенной в дельте реки Или. Инициатором акции выступило ТОО «Табиғат» совместно с областным управлением природных ресурсов.

В рамках первого этапа в озера выпущено 100 тыс. сеголеток – мальков карпа и белого амура. По словам организаторов, до конца ноября общая численность выпущенной рыбной молоди достигнет 1 млн экземпляров. Цель мероприятия – восстановление и воспроиз­водство водных биоресурсов, повышение рыбопродуктивности водоемов и развитие рыбоводческой отрасли региона.

#меморандум #рыбное хозяйство #Конаев #TMT Group #Aller Aqua

Популярное

Все
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Так продлевали жизнь памятнику
Большой футбол начинается с малых полей
«Бойтесь данайцев…»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Все строго по правилам
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
Тут рождаются новые имена
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Улытау укрепляет деловые связи
В Павлодаре начнут собирать дроны
Магнит для сельских инвестиций
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]