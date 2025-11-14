По словам председателя Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза Серика Сермагамбетова, Казахстан располагает значительными водными ресурсами, на внутреннем рынке растет спрос на рыбу. Необходимо развивать кормовую базу рыбоводческих предприятий, повышая их конкурентоспособность и экспортоориентированность.

Нынешний год стал знаковым для отечественного рыбоводства. Принятие Закона «Об аквакультуре» улучшило условия работы предприятий отрасли: увеличены размеры субсидий, снижены налоги. В результате в первом полугодии объем выпуска рыбной продукции вырос более чем на 20%, достигнув 35,5 тыс. тонн.

Львиную долю товарного ассортимента составляют карп, судак, форель, толстолобик, осетр, белый амур. Алматинская область входит в пятерку лидеров рыбоводства среди регионов. В свою очередь генеральный директор Aller Aqua Андерс Биллинг рассказал, что датская компания уже более ста лет специализируется на выпуске рыбных кормов и экспортирует их в 70 стран. Предприятие обеспечивает гарантию качества готовой продукции на всех этапах производства. Инвесторы готовы поделиться богатым опытом и внести вклад в развитие казахстанской сферы аквакультуры.

К слову, Aller Aqua уже десять лет присутствует на рынке нашей страны. Ее официальным дистрибьютором является компания TMT Group, учредитель которой Марлен Турсынали выразил уверенность, что локализация производства вкупе с внедрением европейских технологий даст хороший результат – позволит снизить зависимость республики от импорта рыбных кормов.

По информации Марлена Турсынали, сегодня более сот­ни отечественных рыбоводчес­ких ферм используют корма датского производителя, а в последние годы интерес к этой продукции растет и в соседних странах Центральной Азии.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК, акиматом Алматинской области, компаниями Aller Aqua и TMT Group. Документом предусматриваются совместная реализация инвестиционного проекта, развитие инфраструктуры и обмен опытом в сфере аквакультуры.

В эти же дни в Балхашском районе Алматинской области состоялось масштабное зарыб­ление Шагырайской озерной сис­темы, расположенной в дельте реки Или. Инициатором акции выступило ТОО «Табиғат» совместно с областным управлением природных ресурсов.

В рамках первого этапа в озера выпущено 100 тыс. сеголеток – мальков карпа и белого амура. По словам организаторов, до конца ноября общая численность выпущенной рыбной молоди достигнет 1 млн экземпляров. Цель мероприятия – восстановление и воспроиз­водство водных биоресурсов, повышение рыбопродуктивности водоемов и развитие рыбоводческой отрасли региона.