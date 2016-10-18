​«Короеды» на госслужбе

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Есть в природе жучки, именуемые древоточцами или короедами. Найдут они дерево и начинают потихоньку грызть, пока не превратят ствол в труху. Так и на госслужбе отдельные ее представители стараются «выгрызть» себе дополнительные блага и финансовые добавки. Что и констатировал суд Павлодара, недавно завершивший рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Константина Федотова. Он обвинялся в растрате вверенного чужого имущества, а также в служебном подлоге.

Из материалов уголовного дела следует, что с ноября 2015 года руководитель областной инспекции Минсельхоза издавал фиктивные приказы о командировании работников госучреждения в районы области. Далее приглашал их к себе в кабинет и сообщал, что деньги им начислены ошибочно, поэтому суммы необходимо снять с карт-счетов и передать ему.

Как прокомментировал старший прокурор управления прокуратуры Павлодарской области Рустам Баисов, сумма растраченных бюджетных средств составила 213 тыс. тенге. Эти деньги были похищены Федотовым в составе группы лиц – по предварительному сговору с главным бухгалтером С. Абиловой и руководителем отдела Е. Агадиловым. Сообща они совершали систематические хищения финансов, выделенных в рамках государственной программы «Агробизнес-2020». Но уголовное преследование в отношении последних прекращено в связи с их деятельным раскаянием.

Представитель прокуратуры, участвовавший в судебном процессе, настаивал на применении к обвиняемому штрафных санкций, так как тот полностью признал свою вину. Но суд решил изолировать его от общества, приговорив к году лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание экс-госслужащий будет в колонии-поселении. 

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