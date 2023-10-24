Коронавирус: проблемы, поиски, решения

Об эпидситуации в мире и в Казахстане рассказывает эксперт в области биоинформатики, молекулярной генетики и наномедицины, доктор биологических наук, профессор Анатолий Иващенко.

– Анатолий Тимофеевич, когда же наступит конец мутациям коронавируса и будет ли обретен человечеством иммунитет к этой заразе?

– По данным ВОЗ, на начало осени 2023 года в мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев заболеваний и более 6,9 миллиона смертей. Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус недавно заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов. То есть сведения о пандемии весьма разноречивы по причине неточных данных из разных государств.

Ясно, что пандемия, кроме человеческих жертв, нанесла огромный ущерб мировой экономике. В настоящее время заболеваемость COVID-19 значительно уменьшилась и приняла характер эпидемий с различным проявлением в разных странах. В целом медицина не была готова к борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, и за прошедшие три года ситуация мало изменилась в плане разработки медицинских методов борьбы.

В октябре 2023 года была вручена Нобелевская премия за дос­тижения в борьбе с коронавирусом. Однако разработанный этими учеными способ подавления развития коронавируса с помощью вакцин, полученных на основе мРНК, кодирующих белки вируса, малоэффективен и не подавляет в необходимой степени разные штаммы и их мутанты.

– Вокруг происхождения коронавируса много споров, но в основном все версии сводились к двум. Первая – это природные мутации, приведшие к тому, что вирус смог перейти от животного к человеку, и вторая – утечка из биолаборатории искусственно созданного варианта коронавируса. Прошло почти четыре года с момента появления первых заболевших в Ухане. Есть ли в ученом мире единая точка зрения о его происхождении?

– Регистрируемые штаммы SARS-CoV-2 не подтверждают его синтетическое происхождение из лаборатории китайской фирмы. Летальность известных штаммов этого вируса примерно одинакова. В США недавно сделано заявление, что разработан штамм коронавируса, летальность от которого составляет около 80%. Это вполне возможно, поскольку современные технологии позволяют синтезировать геномы искусственных бактерий, которые в сотни раз больше генома коронавируса SARS-CoV-2.

Природа происхождения вирусов может быть разнообразной, и их очень много – количество только описанных типов составляет около пяти тысяч. Во многих организмах животных коронавирус присутствует и не вызывает высокой летальности. Это свидетельствует о том, что существуют эндогенные молекулы, подавляющие размножение данного патогена.

– В СМИ и блогосферах озвучивалась также версия, что появление коронавируса – это заговор фармакологических компаний, желающих получить сверхприбыль от реализации вакцин и лекарств для лечения заболевших. Имеет ли эта информация подтверж­дение в научной среде, у экс­пертов, работающих по коронавирусной тематике?

– Из сказанного выше следует, что появление и распространение вируса не есть заговор фармакологических компаний. Однако эти компании, несомненно, получили сверхприбыли от реализации вакцин и ряда сомнительных лекарств для лечения заболеваний.

– За годы пандемии было пересмотрено отношение к санитарному контролю и соблю­дению мер профилактики и защиты, разработаны методы лечения болезни. Достаточно ли накопленного опыта, чтобы утверждать, что наши санитарные службы и медицинские работники имеют оптимальный алгоритм дейст­вий на случай резкого роста заболевших новыми версиями коронавируса?

– Горький опыт показал необходимость подготовки четких инструкций как для медицинских учреждений, так и для админист­ративного аппарата населенных пунктов при подобных ситуациях. Интересно, что в печати не сообщалось о заболеваниях коронавирусом сотрудников Министерства внут­ренних дел, а ведь они дежурили на многочис­ленных пос­тах и порой без масок.

– В период пандемии на лечение, профилактику и закуп медпрепаратов и техники были потрачены колоссальные средства, и такой подход был повсеместно. Помимо этого, до сих пор идут споры, а надо ли было вводить карантинные ограничения на передвижения граж­дан, разрушать логистические цепочки и терпеть финансовые потери. Что Вы можете сказать по этому поводу?

– Во время пандемии в Казахстане были потрачены сотни миллиардов тенге. Я не могу оценивать рациональность таких огромных затрат. Примеры успехов и жесткой борьбы с коронавирусом продемонст­рировал Китай с его огромным населением в многочис­ленных городах-миллионниках. Во всех случаях население строго соблюдало требования власти, и удавалось быстро погасить вспышки заболевания.

– Есть ли надежда, что ученые откроют в ближайшей перс­пективе совершенное средство борьбы против коронавируса? Или кроме утверж­денных протоколов лечения предложить медицине нечего?

– Надежда на ученых есть. Мы в начале пандемии, в марте 2020 года, опубликовали препринт, в котором предлагали использовать эндогенные и синтетические микрорибонуклеиновые­ кислоты (миРНК). Россияне быстро оценили эту идею и создали препараты на основе миРНК, которые в культуре клеток на сто процентов подавляли размножение коронавируса. Прак­тически такой же эффект был получен на экспериментальных хомячках.

Авторами был получен патент на данную технологию. Испытания в клинике на первой стадии были обнадеживающими, но в последую­щем начали проявляться побочные эффекты от применения препаратов. К сожалению, авторы этой работы отказались сотрудничать с нами в части борьбы с побочными эффектами препаратов путем определения их действия на все гены человека. В настоящее время нами опубликована статья в высокорейтинговом журнале о способе подавления размножения штамма «омикрон» с использованием эндогенных и синтетических молекул пиРНК. К большому сожалению, сотрудники Министерства науки и высшего образования, а также Министерства здраво­охранения, ссылаясь на анонимных рецензентов, отказали нам в реализации нашего проекта.

В этой ситуации мы будем в ближайшее время искать финансирование наших разработок за рубежом, и, как следствие, абсолютный приоритет в создании технологии придется делить с иностранными учеными.