Кошанов: творчество Магжана Жумабаева объединяет людей и заряжает их на работу во благо страны

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов по поручению главы государства принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 130-летию со дня рождения великого казахского поэта Магжана Жумабаева, передает Кazpravda.kz.     

Фото пресс-службы Мажилиса

Празднование юбилея прошло на родине поэта в селе Сарытомар Северо-Казахстанской области. Спикер Мажилиса отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести юбилей Магжана Жумабаева на самом высоком уровне. 

Ерлан Кошанов поздравил земляков поэта со знаменательной датой и зачитал поздравительное письмо главы государства. 

"Магжан Жумабаев – гордость не только казахов, но и всех тюркских народов. Песни поэта, наполненные безграничной любовью к Родине, нашли свой путь к сердцам людей и вошли в золотой фонд нашего духовного наследия. На прошедшем в Туркестане Национальном курултае я особо подчеркнул необходимость прививать молодежи благородство и доброту. Это очень важно для формирования качественно новой нации. Поэтому необходимо глубоко изучать и всесторонне популяризировать творчество Магжана. Огромное литературное наследие поэта, несомненно, станет достоянием многих поколений. Его поэзия всегда будет жить с народом", – говорится в поздравлении президента.  

Спикер Мажилиса подчеркнул, что священная земля Кызылжар  подарила много великих сынов казахского народа. Они оставили большой след в судьбе и истории нации. 

"Мы знаем, что сарытомарцы бережно чтят память своих знаменитых земляков во все времена, и даже в годы, когда имя Магжана было под запретом. Тридцать лет назад впервые в республике был отмечен 100-летний юбилей Магжана Жумабаева, на котором я также участвовал. С тех пор любовь нашего народа к личности и наследию Магжана только растет", – сказал Ерлан Кошанов. 

Он подчеркнул, что нынешние позитивные изменения в стране созвучны с идеями великих деятелей казахского народа и, в том числе, Магжана Жумабаева.

"Судьба Магжана олицетворяет сложную судьбу нашей нации за последние сто лет. Одно из стихотворений поэта "Күншығыстан күн келеді – мен келем" можно назвать воплощением мечты и идеалов современного независимого Казахстана. Именно такие произведения способны объединять людей и заряжать их на самоотверженный труд во благо нашей страны", – сказал председатель Мажилиса.

В рамках празднования в регионе прошли финал Международного айтыса акынов, состязания по конным видам спорта и қазақша күрес.

#юбилей #Магжан Жумабаев #поэзия

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