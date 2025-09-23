Одна из самых болезненных экологических тем Мангистау впервые получает реальное, а не декларативное решение

Фото: ЦОК Мангистауской области

Хвостохранилище «Кошкар-Ата» давно стало символом экологической тревоги Мангистау. На протяжении десятилетий этот открытый объект, оставшийся в наследство от советской промышленности, оставался источником обеспокоенности жителей региона. Пересохшее дно бывшего водоёма, покрытое слоями токсичных осадков, не имеет защитного покрытия. При сильных ветрах пыль с частицами тяжёлых металлов поднимается в воздух и разносится по окрестностям, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона

Местные медики подтверждают, что влияние этой экологической проблемы на здоровье людей ощутимо. В онкодиспансере региона отмечают: в населённых пунктах, расположенных вблизи Кошкар-Ата, уровень онкологических заболеваний выше среднего по области. Общественность на протяжении многих лет настаивала на поиске комплексного решения.

Сегодня такой ответ найден. В Мангистауской области начались работы по рекультивации хвостохранилища. На площади в 640 гектаров будут высажены 1 миллион саженцев саксаула, предусмотрена современная система орошения и железное ограждение территории. Проект реализуется по поручению Главы государства и рассчитан на 2025–2026 годы.

Согласно исследованию, проведённому в 2024 году, уровень радиоактивного загрязнения на территории не превышает допустимых норм, что позволяет использовать метод биологической рекультивации. Саксаул выбран не случайно: его густые заросли укрепляют почву, препятствуют распространению пыли и формируют зелёный барьер.

Аким области Нурдаулет Килыбай лично посетил объект и ознакомился с первыми шагами.

«Хвостохранилище Кошкар-Ата – проблема, которая давно вызывает обеспокоенность у населения. Сегодня начатые работы – важный шаг на пути к оздоровлению экологии. Мы заинтересованы в том, чтобы реализовать этот проект системно и открыто. Он находится под контролем Главы государства и должен быть завершён до конца 2026 года», — подчеркнул глава региона.

Эксперты отмечают, что рекультивация хвостохранилища позволит существенно снизить риски для здоровья населения и создать в Актау новую зелёную защитную зону. Проект имеет не только экологическое, но и социальное значение: для жителей города это вопрос качества жизни и безопасности.

Таким образом, одна из самых болезненных экологических тем Мангистау впервые получает реальное, а не декларативное решение. Миллион саженцев саксаула должны стать щитом, закрывающим Кошкар-Ата от ветров и пыли. И этот щит, как рассчитывают власти и жители, станет гарантией будущего экологического благополучия региона.