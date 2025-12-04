Кошкарата: очистить дно и берега

Инфраструктура
2
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе продолжается реа­лизация одного из крупнейших экологических и инфраструктурных проектов, связанных с реконструкцией рус­ла реки Кошкарата. Инициатива направлена на благоустройство городской территории, сохранение природного потенциала и создание современной рекреа­ционной зоны для горожан.

фото автора

На обновление 3,5 км русла выделено свыше миллиарда тенге. Кошкарата – важнейшая водная артерия Шымкента и часть его историко-культурного ландшафта.

– Много лет наблюдается вымывание почвы и оголение древесных корней. Чтобы предотвратить дальнейшую деградацию прибрежной зоны, ведется комп­лексное укрепление берегов природным камнем, – комментирует ситуацию заместитель руководителя управления развития комфортной городской среды Мурат Абдрахманов. – При этом родники остаются в своем естест­венном состоянии. Деревья не вырубаются – убираются только засохшие.

В рамках проекта очищается дно и берега реки, устраняются самовольные сливы и незаконные постройки в трехметровой зоне с обеих сторон русла. Проводится разъяснительная работа с населением, направленная на предотвращение загрязнения водоема бытовым мусором и незаконной установки ограждений, препятствующих свободному проходу вдоль водоема.

Экологи подчеркивают, что полноценное восстановление возможно только при комплексном подходе, включающем очистку всей 35-метровой водоохранной полосы. На некоторых участках русло сильно захламлено строи­тельными и бытовыми отходами, это требует системной и регулярной работы.

Проектом предусматривается формирование вдоль реки комфортной городской среды. Здесь появятся удобные пешеходные дорожки, будут установлены 139 скамеек и 360 энергосберегаю­щих светильников – 70 из них уже смонтированы.

Одним из ключевых элементов проекта станет строительство восьми пешеходных мостов, соединяющих речные берега. Три объекта уже готовы. Особое внимание уделено снижению риска подтоплений – модернизации русла и регулированию водного потока.

Общая протяженность реки Кошкарата составляет около 21 км, и обновление даже небольшой части русла станет важным шагом к комплексному оздоровлению водоема. Пос­ле завершения реконструкции набережная превратится в современную рекреационную зону, где природа и городская инфраструктура гармонично дополняют друг друга.

По мнению специалистов, исполнение проекта повысит туристическую привлекательность Шымкента, укрепит его имидж как динамично развивающегося мегаполиса, подарит жителям новую комфортную зону отдыха.

#река #благоустройство #реконструкция #Кошкарата

