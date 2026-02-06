Кошкина любовь

Елена Левкович

Я не особенный любитель кошек. Как-то собаки мне ближе и поведенчески, и по разнообразию характеров и экстерьера. Но так уж получилось, что дома у нас обитают сразу две представительницы кошачьего рода.

Нет, «обитают» – неправильное слово. Это мы у них живем, судя по выражению морд моих хвостатых. Заходишь в дом и натыкаешься на вот это вот утомленное выражение «лица»: «Ну и чего ты пришла? Мешаешь отдыхать, приходится открывать глаза, смотреть на тебя». И ты, чувствуя неловкость ситуации, как-то так бочком проходишь в квартиру, чтобы не дай бог еще больше не потревожить барышень. Нет, иногда они выходят встречать «своих» двуногих кожаных, и даже иногда с определенной ра­достью, но навстречу с криками «Ура!» еще никто не бросался.

При этом старшая кошка Миша (вообще она Мишель, но это для ветеринарной клиники) с удовольст­вием взгромождается на руки при первой возможности. Неважно, что тебе неудобно, что у тебя на коленях стоит ноутбук и ты быстро печатаешь. Ей надо – и хоть тресни, ее кошачье величество снизошла оказать честь своим присутствием. Обижать и отгонять рука не поднимается, приходится все бросать и гладить. Гладить столько, сколько разрешат, как только даме становится неприятно, следует кусь.

Младшая кошка Марфа, ощущая, что она в семье тоже как будто бы на птичьих правах (не удивлюсь, если Миша периодически шепчет ей на кошачьем: «Ты приемная»), знает свое место и не тягается за него под солнцем. Появилась она гораздо позже гранд-дамы, быстро усвоила принцип сосуществования и старается, как говорится, не отсвечивать. Потому что знает, что тетя Миша может и лапами надавать по пятнистой мордочке. Но и может быть подвергнута вылизыванию по доб­роте душевной. Люблю ее, но, чего греха таить, меньше старшей. А все потому, что при всей своей холодности именно Миша – мой самый преданный союзник, напарник и даже миротворец. Вот сколько я буду работать допоздна, сидя под торшером, уже зевая от усталости и желая захлопнуть ноутбук, столько и Миша будет рядом. И не просто сопеть на спинке дивана, а периодически втыкаться носом мне в руку, громко мурчать, присаживаться поближе. Еще ни разу не было, чтобы кошка Миша ушла спать в другую комнату, махнув хвостом, где уже давным-давно сладко спит Марфа.

А еще Миша категорически не переносит, когда в нашем доме повышается температура моего настроения. Только я начинаю эмоционально общаться с одним из сыновей, Миша, где бы она ни была, несется пулей и начинает громко мяукать, обтираясь мне об ноги. Когда это произошло в первый раз, я списала на совпадение: шла себе кошка мимо, тут я стою жестикулирую, ну и решила питомица поласкаться. А потом мы уже поняли: Миша просто не выносит, когда в доме неспокойно. Она встает на задние лапы, упирается мне в колени и, стараясь поймать мой взгляд, будто говорит: «Ну ты чего? Успокойся, не надо ругать наших мальчиков. Мы же все друг друга любим!» Громко так «говорит», хотя Миша – кошка крайне немногословная, а ввиду породы – еще и со специфической артикуляцией. Верите – действует на меня моментально, мне становится стыдно, и вот я уже успокаиваю кошку и обещаю ей, что больше не будут ругаться. Такая вот стресс-терапия.

И вот даже сейчас, пока я пишу колонку, Мишка не просто рядом, а лежит у меня на руках. А я печатаю текст в «заметках» на телефоне. Потому что как же можно ранить кошкино сердечко? 

