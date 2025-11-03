21-летняя Дана Алмасова отправилась в Бангкок для подготовки к финалу
На официальной странице Miss Qazaqstan в соцсетях опубликовали информацию о казахстанской участнице международного конкурса красоты Miss Universe 2025.
«Вчера мы проводили Дану Алмасову на конкурс Miss Universe 2025, который пройдёт в Бангкоке. До 19 ноября Дану ждёт насыщенная подготовка – тренировки, репетиции и яркие события, которыми мы будем делиться здесь. Впереди вдохновляющий путь. Казахстан с тобой, Дана», – говорится в тексте публикации в Instagram.
Напомним, 74-й конкурс Miss Universe объединит более 125 стран мира. Церемония откроется 19 ноября показом национальных костюмов, а финал состоится 21 ноября.