Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде

Lifestyle
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

21-летняя Дана Алмасова отправилась в Бангкок для подготовки к финалу

Фото: instagram.com/almassshine/

На официальной странице Miss Qazaqstan в соцсетях опубликовали информацию о казахстанской участнице международного конкурса красоты Miss Universe 2025.

«Вчера мы проводили Дану Алмасову на конкурс Miss Universe 2025, который пройдёт в Бангкоке. До 19 ноября Дану ждёт насыщенная подготовка – тренировки, репетиции и яркие события, которыми мы будем делиться здесь. Впереди вдохновляющий путь. Казахстан с тобой, Дана», – говорится в тексте публикации в Instagram.

Напомним, 74-й конкурс Miss Universe объединит более 125 стран мира. Церемония откроется 19 ноября показом национальных костюмов, а финал состоится 21 ноября.

 

#Таиланд #модель #конкурс красоты #Miss Universe

Популярное

Все
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
В США выбрали рождественскую елку
Таджикистан вошел в топ-3 самых безопасных стран в 2025 году
Мужчина будет платить алименты на котов в Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]