Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так

Ложь во спасение?

Оказывается, такие сведения кооперативы собственников квартир отправили в городской отдел жилищных отношений еще осенью прошлого года. Руководство госучреждения в свою очередь отчиталось перед Министерством индустрии и инфраструктурного развития о полном переходе костанайских многоэтажек на ОСИ и ПТ.

Правда, в МИИР усомнились в столь стремительной скорости проведения жилищной реформы. И в Костанай направили ревизора, представителя Казцентра ЖКХ, который, прибыв в регион, установил: в реестре G-Project все 1 156 многоэтажек Костаная указаны, а вот протоколов-то собраний жильцов нет...

Руководству отдела жилищных отношений пришлось затребовать от кооперативов эти самые протоколы, и те их безоговорочно предоставили в марте нынешнего года. Таким образом, документально выходит, что в Костанае абсолютно все многоэтажки перешли на новые формы управления. Как собственно и жилые дома малых городов региона.

Об этом свидетельствует, в том числе, карта, размещенная на официальном сайте Казцент­ра ЖКХ, согласно которой в области 2 451 многоэтажка – а это 100 процентов домов жилого фонда – выбрала ОСИ или ПТ. Но вот что любопытно: сами жильцы об этом ни сном, ни духом...

– ТОО «КСК-Партнер», оказывающее услуги по содержанию нашего дома, только примерно неделю назад разместило на подъездах объявления, в которых сообщалось, что 13 июня состоится собрание жильцов по вопросу дальнейшего обслуживания. Да, собрание состоялось, и на нем было предложено остаться в том же КСК. Мол, он будет предоставлять жильцам нашего дома услуги как управляющей, так и сервисной компании. Но ни ОСИ, ни ПТ у нас по-прежнему нет. Мы все так же будем платим взносы в ТОО, – утверждает жительница дома № 14 по улице Абая Людмила Вербовая.

Аналогичная ситуация и с рядом стоящей пятиэтажкой по улице Волынова, 18. В этом доме также к 13 июня не было организовано ни ОСИ, ни ПТ. И таких зданий в Костанае множество.

В жилом фонде областного центра насчитывается, как уже было сказано выше, 1 156 многоэтажек. А по подсчетам представителя отдела жилищных отношений Сайлау Асылбаева, всего в Костанае в юстиции зарегистрировано 98 ОСИ и имеется лишь 17 (!) ПТ со всей необходимой документацией.

Выходит, КСК предоставили ложные данные. Но как же им это удалось? Да в общем-то очень просто.

– Дело в том, что ОСИ требует обязательной регистрации в органах юстиции. А вот при создании ПТ она не нужна. Потому и получилось, что в Костанае основная масса домов, по данным КСК, выбрала форму простого товарищества. Кооперативы просто предоставили ложные сведения и фиктивные протоколы собраний. Вот и весь секрет, – разъяснил ситуацию Сайлау Асылбаев. – Таким образом КСК лоббируют собственные интересы. То есть используют ложь во имя спасения. Они говорят, что люди перешли на ПТ, но в доме, мол, никто не хочет быть управляющим, и все просят, чтобы эту работу на себя взяло КСК. И теперь председатели кооперативов, используя этот подлог, который сами же и придумали, просят депутатов продлить их существование еще на год.

Председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Парламента Альберт Рау был до последнего против продления сроков перехода от КСК к ОСИ и ПТ. По его мнению, это только расслабило бы всех участников процесса. Однако он считает, что все же еще нужно время, чтобы усовершенствовать Закон РК «О жилищных отношениях», поскольку надо в нем предусмотреть изменения исходя из опыта создания и начала деятельности ОСИ. Признает, что в существующей редакции есть определенные пробелы.

В частности, в законе сказано, что управляющие компании не имеют права оказывать сервис­­н­ые услуги, а вот о том, что сервисные компании не могут управлять домами, – ни слова. Кстати, в Костанайской области такие факты имелись: в Лисаковске и областном центре сервисные компании становились еще и управляющими.

Кроме того, надо законодательно закрепить норму о порядке определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании либо управляющего многоквартирным жилым домом для управления объектом кондоминиума. Так вот, эти поправки Рау и инициирует в срочном порядке.

Остальные поправки, а их около 90, он и депутат Екатерина Смышляева внесут в инициативном законопроекте. При успешном прохождении их могут принять уже в текущем году.

– Насчет продления срока работы КСК я был одним из первых, кто поделился с общественностью намерением внес­ти такую поправку. Но в итоге я ее не инициировал. Знаю, что такую норму сейчас обсуждают в Сенате Парламента. Если там ее примут, думаю, мы ее поддержим, – пояснил Альберт Рау.

Будут ли приняты предлагае­мые и обсуждаемые поправки, и продлятся ли сроки проведения жилищной реформы в Казахстане, станет известно 16 июня, то есть завтра, по итогам их рассмотрения в Сенате Парламента.

Однако некоторые костанайцы опасаются, что если КСК «продлят» жизнь еще на год, то тогда при их ликвидации домам, которые находятся на их обслуживании, «в наследство» не достанется никакого имущества, ибо уже нечего будет делить. За год ведь можно многое продать, отдать, хорошенько припрятать...

Накануне, как стало известно, председатели Ассоциации ОСИ из нескольких регионов страны написали письма Президенту Казахстана, в котором просят не продлевать сроки осуществ­ления жилищной реформы.