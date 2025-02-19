Костанайский школьник разработал проект по защите мостов от разрушения при паводках

Фото: пресс-служба МП РК

Пресс-служба Минпросвещения продолжает рубрику «100 жаңа есім — 100 новых лиц». В этот раз речь пойдет о 10-класснике Викторе Рыжкове из Александровской школы Костанайского района, сообщает Kazpravda.kz

По информации ведомства, школьник под руководством учителя Виталия Базаркина создал инновационную систему Smart Bridge, которая предотвращает разрушение мостов при резком повышении уровня воды. Идея проекта возникла у Виктора после весенних паводков 2024 года.

Автоматизированная система реагирует на критическое повышение уровня воды: датчики фиксируют угрозу, а программируемый микроконтроллер Arduino активирует механизм подъема моста, защищая его от разрушения даже при сильном течении.

«Моя цель — создать систему, которая поможет людям и инфраструктуре быть готовыми к паводкам. В ходе работы мы столкнулись с трудностями при выборе механизма подъема, но смогли успешно реализовать нашу идею», — говорит десятиклассник.

Разработка демонстрирует высокий потенциал для практического применения. В будущем Виктор планирует усовершенствовать модель, добавив функцию ступенчатого подъема моста и интеграцию радиомодуля, который будет автоматически отправлять уведомления экстренным службам, позволяя им оперативно реагировать на изменения.

Проект уже получил признание, заняв первое место в республиканском конкурсе инновационных идей «Первый шаг к великому изобретению» в номинации «Техническое конструирование в области промышленности», отметили в министерстве.