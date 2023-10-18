Ковровая передозировка

Общество
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От покупки дорогих ковров вынужден был отказаться акимат Петропавловска.

Наблюдая за сайтом госзакупок, местные борцы с коррупцией помогли сэкономить 1,8 млрд тенге для бюджета Северо-Казахстанской области. Сотрудники Антикоррупционной службы СКО выявили с начала 2023 года почти 80 случаев завышения планируемых закупочных цен.

«Наша основная задача – предупредить искусственное завышение стоимости товаров еще на стадии планирования», – сказал на брифинге руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО Асхат Джакипбеков.

По выявленным фактам приняты меры по снижению планируемых закупочных цен. Сумма предотвращенного неэффективного использования бюджетных средств составила 1,826 млрд тенге. Например, аппарат акима города Петропавловска планировал купить ковры по цене 35 000 тенге за квадратный метр. Сумма предотвращенного неэффективного использования бюджетных средств составила 7,8 млн тенге.

#акимат #Петропавловск #госзакуп

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