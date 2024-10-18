Кожа путешествует по свету

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Празднование 100-летия со дня рож­дения казахстанского писателя Бердибека Сокпакбаева включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО. По всему Казахстану на протяжении всего юбилейного года проходили и проходят тематические мероприятия, посвященные классику отечественной литературы.

фото предоставлено пресс-службой Национальной библиотеки РК

Национальная библиотека РК, конечно же, не осталась в стороне. С начала года здесь проходили памятные культурные мероприятия, а в день рождения писателя состоялся вечер памяти «Бердібектің биігі», в рамках которого прошла презентация книг «Таңдамалы» и «Ағасы мен қарындасы». В первую книгу вошли избранные произведения Бердибека Сокпакбаева, во вторую – рассказы для учеников начальных классов. Ранее эти произведения публиковались в детском журнале «Балдырған», который стал одним из организаторов памятного вечера. Тираж книг – 1 000 экземпляров.

Бердибек Сокпакбаев начинал творческий путь с написания стихов, и уже в 1950 году в свет вышел его первый сборник «Родник». Книга была высоко оценена критиками, а стихи молодого поэта отличались особой искренностью. Позже Сокпакбаев так же ярко дебютировал в прозе. Его повести и рассказы всегда пользовались большим успехом у читателей.

Самое известное произведение Бердибека Сокпакбаева – повесть «Менің атым Қожа» – переведено на десятки языков мира. Совсем недавно книгу перевели и на азербайджанский язык. А экранизация повести давно вошла в золотую коллекцию отечественного кинематографа. Литераторы и искусствоведы предлагают экранизировать и другое произведение автора – «Мерт­вые не возвращаются», которое так же было переведено на множество языков. В 1967 году на международном фестивале детских и подростковых фильмов в Каннах фильм «Менің атым Қожа» получил специальный приз.

– Уже стала крылатой фраза «Кожа путешествует по миру», – говорит писатель и журналист Дуйсен Магулумов. – И это действительно так – повесть переведена на 70 языков мира. Все произведения Сокпакбаева глубоко искренние и реалистичные, потому что он всегда писал о том, что довелось пережить самому или же свидетелем чего он сам становился.

В ходе торжественного мероприятия была организована книжная выставка, посвященная жизни и творчеству Бердибека Сокпакбаева.

– Для проведения выставки библио­течной службой «Қазақстан кiтаптары» была проделана огромная работа, – говорит библиотекарь высшей категории Аяулым Лукпанова. – Из запасников фонда мы представили здесь практически все, что имеется у нас о Бердибеке Сокпакбаеве. Исключение сделано было лишь для самой первой его пуб­ликации в газете «Правда» за 1947 год: в целях сохранности мы не стали ее перемещать в экспозицию, которая насчитывает более 100 экспонатов.

Празднование 100-летия Бердибека Сокпакбаева проходит по всей стране. На его малой родине в селе Нарынкол Алматинской области открыли памятник классику. Готовится к выходу полнометражный фильм по повести Сокпакбаева «16-летний чемпион».

#книга #юбилей #библиотека #презентация #Бердибек Сокпакбаев

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