Красота – это тоже оружие!

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Сергей Наговицын

Наши женщины достойно несут службу в Вооруженных силах Казахстана и участвуют в миротворческих миссиях.

фото предоставлено пресс-службой Центра миротворческих операций МО РК

Есть такая работа – Родину защищать. И сегодня она не только мужская. Жить по уставу, нести все тяготы воинской службы наравне с мужчинами, а в каких-то ситуациях превосходить их. Если уж вести речь о доблести и мужест­ве, то такие герои, как Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Хиуаз Доспанова, увековечившие свои имена в истории, давно уже доказали, что у подвига нет гендерной принадлежности. А в условиях стремительно меняющегося мира тем более. Особенно если учитывать тот факт, что в современной армии женщины способны стоять не только на страже наших собственных рубежей, но и нести службу в качестве миротворцев, что, согласитесь, именно у женщин получается значительно лучше.

Уже в середине марта 139 военнослужащих отправятся с миротворческой миссией ООН на Голанские высоты для поддержания режима прекращения огня между израильскими и сирийскими войсками и наблюдения за осуществлением соглашения о разъединении. В их числе семь отважных представительниц прекрасной половины человечества, которые наравне с мужчинами прошли все этапы сложной и длительной подготовки. Одна из них – сержант медицинской службы Ардак Куртибаева.

– В армии я уже 10 лет, службу начинала в военном госпитале города Аягоза, затем в 2016 году перевелась в Главный военный клинический госпиталь города Астаны на долж­ность операционной медсестры, а с февраля прошлого года – в Центр миротворческих операций Алматы на должность санитарного инструктора, – рассказывает Ардак. – Военный медик – это в первую очередь дисциплина, своевременное выполнение своих функциональных обязанностей, но и большая честь – служить своей Родине. Мне кажется, военный человек более пунктуален, дисциплинирован. Плюс к тому в граж­данской больнице ты выполняешь свою работу только как медик, а в военной сфере помимо своих обязанностей еще и выезжаешь на тактические учения, участвуешь в стрельбах, оказываешь первую помощь в условиях, приближенных к боевым. Уж поверьте, это несколько иная специфика, и ей необходимо обучаться отдельно.

Про специфику Ардак знает не понаслышке. За плечами с виду хрупкой девушки служба в полевом госпитале, разбитом в помощь саперам для ликвидации последствий взрывов боеприпасов в Арысе:

– Я служила там в качестве операционной медсестры. Но сказать, что нам приходилось иметь дело с большими ранениями, нет. Мелкие порезы, царапины, а потерь, к счас­тью, не было. Наша обязанность заключалась в том, чтобы мы всегда были наготове в случае, если кто-нибудь из саперов подорвется. В любую минуту оказать экстренную помощь, в том числе хирургичес­кую. В составе медицинских групп круглосуточно дежурили хирурги, анестезиологи, медсестры.

А в 2020 году в составе военно-медицинского отряда специального назначения Министерства обороны РК Ардак Куртибаева принимала участие в ликвидации последствий мощного взрыва в порту Бейрута:

– Поступил приказ срочно собраться до завтрашнего дня. Так как я работала операционной медсестрой, моя обязанность – помогать хирургу. Нас собрали из разных городов Казахстана: Астаны, Алматы, Аягоза, Отара... Врачи-хирурги, анестезиологи, лаборанты и операционные медсестры. В Ливане нас поделили по командам и распределили по госпиталям. Оказывали помощь пострадавшим, и там нам реально пришлось потрудиться. Каждый день были на операциях: переломы, ушибы, рваные раны, порезы… Это была гуманитарная помощь Респуб­лики Казахстан. Мы помогли лекарствами, медицинскими расходными, шовным материалом, медикаментами. Проработали в течение месяца. Когда ситуация стабилизировалась, вернулись на родину.

Но несмотря на весь предыдущий полученный опыт, подготовка к миротворческой миссии для Ардак далась нелегко. Сначала шесть месяцев изучения иностранного языка в Алматы, потом в Пакистане, где владение английским достигло уровня Intermediate. А с марта прошлого года – усиленная подготовка в Центре миротворческих сил:

– Вначале было очень трудно. Человеку, который 10 лет стоял за операционным столом, подавал стерильные инструменты хирургу, это было ново – выходить на построение, на ночные стрельбы, проходить тактическую подготовку. Здесь я в первый раз на полигоне копала окоп, но благодаря профессионализму инструкторов сейчас могу сказать твердо, что готова к участию в миссии.

Родные с пониманием относятся к службе Ардак, где-то привыкли, в чем-то идут навстречу ее устремлениям и призванию. Мы же не смогли удержаться от вопроса о том, как удается девушкам в столь суровых условиях оставаться женственными, успевать следить за собой, ведь в военной разгрузке вряд ли предусмотрено место для косметички?

– Место для косметички найдется везде, – улыбается на вопрос собеседница. – В какие бы командировки я ни ездила, в каких полевых условиях ни работала, при мне всегда мои женские штучки. Ночью мы все свободны, в 22.00 отбой, а после у нас начинается целая церемония: накладывание масок, кремов – все как дома. Красоту никто не отменял и никогда не отменит. К тому же красота – это тоже оружие, и его надо не только учиться использовать и применять по назначению, но и тщательно беречь. Поэтому моя косметичка всегда при мне.

#армия #женщины #профессия #8 марта #Ардак Куртибаева

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