Креатив и практичность

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Любовь Доброта, Шымкент

Лучшие идеи, предложенные в рамках проекта «Поколение независимости», получат грантовое финансирование.

По информации руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Муратжана Шотанова, подобный проект в городе реализован впервые. Организаторов порадовала активность, с которой откликнулась молодежь. На конкурс поступило более полутора десятка заявок по самым разным направлениям: развитие волонтерского движения, мероприятия, касающиеся медиа и культуры, современных технологий и креативной индустрии, социализация людей с ограниченными возможностями.

Тщательно изучив все идеи, члены комиссии решили, что поддержки заслуживают четыре проекта. Для их реализации авторы получат по одному миллиону тенге каждый.

20-летний Елнур Нурланулы намерен развивать техническую грамотность и творческий взгляд горожан на окружающий мир. Делать это он будет на бесплатных мастер-классах по азам «мобилографии». Курс рассчитан для молодых людей. Призовые деньги как раз и покроют расходы, связанные с приобретением ноутбука и профессиональной видеокамеры.

Делает это молодой человек с дальним прицелом, считая, что мобилографы сейчас очень востребованы на рынке труда. После обучения, уверяет Елнур Нурланулы, можно неплохо зарабатывать, учитывая, что технологии все больше интегрируются в нашу жизнь. Мобилограф должен уметь создавать креативные, трендовые фото и видео с помощью смартфона. Победитель проекта считает, что ему под силу обучить ремеслу сотню молодых людей.

Ученица 10-го класса школы-лицея № 23 им. З. Космодемьянской Дияра Жолдасбай предложила организовать площадку для детей с ограниченными возможностями. Она будет на открытом воздухе и позволит детям с инвалидностью физически развиваться и интегрироваться в общество.

Поддержать молодежь с ограниченными возможностями намерен и Салиф Калиев, предложивший форум среди творческой молодежи с инвалидностью. Певец тем самым хочет доказать, что инвалидность не является преградой на пути творческого развития человека. Форум станет примером для всех одаренных людей, заставит их поверить в мечту и не бояться преград на пути к славе.

Волонтер Темур Афганбаев сосредоточил усилия на борьбе с вредными привычками. Своим проектом он хочет показать, к чему приводят пагубные пристрастия, и научить противостоять им.

По условиям конкурса победители проекта должны отчитываться о проделанной работе каждые полгода. Если кто-то не сможет реализовать проект, обязан вернуть деньги организаторам. Это условие прописано в контракте.

Те, кто не получил грант, могут доработать проект и попробовать свои силы на республиканском конкурсе «Поколение независимости». Сумма гранта там в три раза выше, чем на городском этапе.

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