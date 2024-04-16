Креативная индустрия Приаралья ждет реальных мер господдержки

Кызылординские предприниматели готовы создавать и продвигать собственные бренды, популяризировать национальное культурное наследие и укреплять позитивный имидж региона и страны. Но чтобы приступить к этим задачам, они просят соз­дать регулирующую их дея­тельность нормативную правовую базу, оказать финансовую поддержку и предоставить помещения.

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Об этом и других своих чаяниях и нуждах рассказали художники, дизайнеры и ремесленники в рамках областного фестиваля моды «ЭтноFASHION».

– Фестиваль моды обозначил ряд проблем, которые долгие годы требуют решения, – говорит известный дизайнер Дана Марленкызы. – Такие мероприя­тия нужно проводить чаще, чтобы неосведомленный зритель хотя бы знал различие между модельером, швеей и дизайнером. В Кызылорде есть всего три профессиональных дизайнера: Айман Абди, Светлана Цой и я. Поэтому неудивительно, что в представленных на показах нарядах я увидела много элемен­тов плагиата.

Сегодня через Интернет порт­нихи-любители копируют эскизы и реализуют товар, по сути, чужих брендов. Одна из проб­лем этноиндустрии – дорогая регистрация авторского права. По закону креативный продукт интеллектуальной собственности должен быть запатентован. Но стоимость патента на каж­дое изделие стоит 145 тысяч тенге. Умножаем это на количество нарядов в коллекции, получаем миллионную сумму. Да и сертификат почему-то действует всего один год.

Но главная проблема для нас – отсутствие грантов и льготных кредитов на создание собственного цеха и приобретение швейного оборудования. На показе моды меня подкупила компетентность членов жюри, отметивших, что качество одежды определяется особенностью текстиля, кроя, швов, прострочек и декоративных деталей, – отметила дизайнер.

Хозяйка бренда Dana Marlen сожалеет, что ее инвест-проекты, бизнес-планы и новаторские идеи не нашли поддержки в акимате, палате предпринимателей. Между тем ее настойчиво приглашают на показы в Италию, ОАЭ, Канаду. Дизайнер удивлена, что за рубежом казахский этностиль ценится, а дома она не находит понимания. Поэтому Дана Марленкызы теперь с нетерпением ждет исполнения поручения Президента по поддержке креативной индустрии.

Вторит коллеге и мастер декоративно-прикладного искусства Бекзат Жакыпов. По его мнению, пока профессионалам не предоставят гранты, материальную базу и не примут соответствующие законы, ничего не изменится.

– У ювелиров всех регионов примерно одни и те же проб­лемы. Не дождавшись помощи от государства, многие умельцы забросили ремесла и пошли таксовать и шабашить на стройках. Так проще заработать на жизнь. Который год нам обе­щают предоставить здание под центр ремесленников. Это мечта всех умельцев – работать в одном здании с мастерскими, выставочным залом, учебно-практическими кабинетами.

Также мастерам нужны выез­ды для повышения квалификации. Туркестанская область отправляет ремесленников в Узбекистан, где проводят мас­тер-классы для будущих художников-ковроделов, ювелиров, керамистов, гончаров. Я тоже мечтаю открыть школу и обучать молодых ювелиров. Но на это требуются деньги, здание, оборудование. Откуда мне их взять? Замкнутый круг получается. И потом, откуда взяться художникам, если во всех школах страны убрали уроки рисования? – говорит Бекзат Жакыпов.

Справедливости ради стоит отметить, что креативщикам в Кызылорде все же оказывают помощь, пусть и недостаточную, но все же. К примеру, на площадке центра «Анаға тағзым» для ремесленников организовали торговую выставку «Один шаг к бренду», обучили азам бизнеса и продвижения товара на рынке. По данным директора центра Алтынай Молжановой, по итогам месяца выставки креативщики монетизировали продукцию более чем на 5 млн тенге.

Глава палаты предпринимателей области Пирмухаммед Сыздыков проинформировал, что для поддержки креативных идей необходимы целевое финансирование и гранты для перспективных проектов. Палата готова участвовать в разработке эффективных механизмов и откликнется на любые предложения предпринимателей.

А в областном управлении культуры, архивов и документации сообщили, что по поручению Президента в Министерстве культуры и информации планируется создать корпоративный фонд поддержки креативной индустрии. Ожидается, что проекты творческих предпринимателей в регионах будут финансироваться филиалами фонда. Также планируется внести изменения и дополнения в 11 законодательных актов и создать департамент, который будет курировать вопросы развития креативной индустрии.

Но пока это только в планах. «Поскорее бы уже!» – говорят креативщики.