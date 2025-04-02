В феврале нынешнего года на встрече с представителями бизнеса Президент обратился к руководству банков второго уровня и напомнил, что их главная цель – кредитовать реальный сектор экономики. Одним из инструментов, призванных помочь в улучшении ситуации с предоставлением «длинных денег», следует считать синдицированное финансирование. Как оно работает, нам рассказал директор департамента стратегии и анализа Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Ерлан Сеилов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и АРРФР

– Ерлан Тоболович, за последние несколько лет в Казахстане появилось немало нормативных документов, направленных на развитие синдицированного финансирования. Расскажите о них более подробно.

– Развитие механизмов софинансирования и синдицированного кредитования – один из приоритетов на пути к расширению кредитования казахстанского бизнеса. В 2023 году Правительством по согласованию с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка была утверждена Дорожная карта по синдицированному финансированию инвестиционных проектов.

В мае 2023 года был открыт Проект­ный офис по синдицированному кредитованию с участием Национального управляющего холдинга «Байтерек», ФНБ «Самрук-Қазына», банков второго уровня, АФК и НПП «Атамекен». Сформирован пул инвестиционных проектов на сумму 1,4 триллиона тенге.

В рамках Проектного офиса подписаны два проекта по синдицированному кредитованию и два проекта по софинансированию с участием квазигосударст­венного сектора и банков.

В целях развития синдицированного финансирования агентство разработало дополнительные законодательные поправки, они закреплены в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства». Данный закон подписан Главой государства 19 июня 2024 года.

– Какие перспективы открывает новый закон?

– Новым законом расширяются источники и участники финансирования. С целью дальнейшего повышения прив­лекательности синдицированного займа предусматривается увеличение состава участников кредитного синдиката за счет иностранных банков и структур МФЦА.

Для привлечения иностранных участников кредитования обеспечена возможность заключения синдицированного займа на условиях, применяемых в меж­дународной практике и одобренных иностранными ассоциациями (Loan Market Association, Loan Syndications and Trading Association и другими).

Законом введено дополнительное понятие – «организатор синдицированного займа». Его функции будут заключаться в формировании синдиката, организации процесса заключения договора синдицированного займа с заемщиком путем проведения переговоров и сог­ласования условий финансирования. Данные функции могут осуществлять несколько банков.

Чтобы обеспечить соблюдение интересов залогодержателей, уточнены их материальные права посредством регламентации порядка распределения выручки от торгов на заложенное имущество, а также установления преимущественного права созалогодержателя на обращение залога в собственность, если торги по реа­лизации залога не состоялись.

Предусмотрена возможность конвертации банковского займа в синдицированный заем. Конвертация может осуществляться посредством заключения сторонами банковского займа соглашения с третьим лицом, по которому он предоставляет финансирование заемщику, либо посредством уступки первоначальными кредиторами права требования по банковскому займу новым кредиторам.

– Глава государства неоднократно подчеркивал, что необходимо расширять кредитование реального сектора экономики. Какие шаги в этом направлении предприни­маются агентством?

– Агентство планомерно работает над исполнением этого поручения Главы государства. В частности, мы внедрили ряд стимулирующих пруденциальных мер.

Ключевым условием для расширения кредитования является наличие у банков достаточного объема капитала и ликвидности. При принятии решения о выдаче кредита банки оценивают­ риски и определяют необходимый капитал для покрытия возможных убытков. Традиционно для кредитов, предоставляемых малому и среднему бизнесу (МСБ), коэффициент риск-взвешивания составляет 100%.

Для снижения нагрузки на капитал при кредитовании таких субъектов мы приняли решение снизить этот коэффициент до 50%. Эта мера должна стимулировать банки к более активному кредитованию МСБ, включая стартапы. Аналогичные послабления были введены и для синдицированных займов.

Для высвобождения ликвидности банков до 2026 года будут применяться пониженные значения коэффициентов ликвидности LCR и NSFR на уровне 0,9 при условии перенаправления высвобождаемой ликвидности на кредитование реального сектора. Эти меры сни­жают давление на капитал и ликвидность банков, высвобождая дополнительные средства на вышеуказанные цели.

Проанализировав текущую банковскую практику, в агентстве пришли к выводу, что одним из основных факторов, сдерживающих доступ предпринимателей к кредитам, является требование банков к залоговому обеспечению. При оценке залогов банки применяют различные дисконты, что приводит к снижению суммы кредита или даже к отказу в его предоставлении.

Начиная с 2020 года мы ежегодно проводим оценку качества активов банков (AQR), в том числе залогового обеспечения. Это позволяет определять реальную стоимость залогов и устанавливать более точные коэффициенты ликвидности.

Изначально эти коэффициенты были выше, но сейчас мы привели их в соответствие с фактической стоимостью залогов. Так, мы повысили коэффициенты ликвидности для залогов в виде автотранспорта, оборудования и денежных средств по договорам ГЧП и оффтейк-контрактам. Учитывая ограниченность качественных залогов у сельхозпроизводителей, мы также признали зерновые расписки в качестве твердого залога.

Кроме того, для снижения административных барьеров и обеспечения оперативности принятия решения о кредитовании МСБ пересмотрен максимальный размер займа, в пределах которого применяется упрощенный порядок анализа кредитоспособности заемщика – с текущего уровня 0,2% от капитала до 500 миллио­нов тенге либо 0,2% от капитала банка.

Большой потенциал для кредитования бизнеса представляют дочерние иностранные банки. На сегодня в Казахстане функционируют девять таких структур. Совокупный капитал их материнских организаций составляет порядка 1,3 триллиона долларов, а кредитный портфель самих дочерних банков – 2,9 триллиона тенге.

В этой связи следует использовать возможности материнских банков для расширения кредитования реального сектора. Поэтому в декабре прошлого года мы ввели новые пруденциальные меры. В частности, увеличили максимальное значение коэффициента капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами. Кроме того, признали валютные облигации международных финансовых организаций в качестве внутренних активов при расчете коэффициента размещения средств во внутренние активы (КВА).

При высокой базовой ставке и действующих налоговых льготах для банков остаются привлекательными вложения в высоколиквидные активы, в том чис­ле в государственные ценные бумаги. Кроме того, на фоне спроса со стороны населения привлекательным остается высокомаржинальное потребительское кредитование.

В этой связи в рамках нового Налогового кодекса рассматриваются фискальные меры по повышению привлекательности банковского корпоративного кредитования. В частности, планируется введение дифференцированных ставок КПН для банков и микрофинансовых организаций, предусмотрена более низкая ставка для доходов от кредитования бизнеса.

Наряду с этим приняты меры по дестимулированию активной выдачи потребительских кредитов. Так, риск-взвешивание по таким займам было увеличено со стандартных 100% до 350 в зависимости от суммы займа и ставки вознаграждения.

Одной из проблем расширения корпоративного кредитования является краткосрочная база фондирования банков. Для предоставления банкам долгосрочного фондирования в целях кредитования инвестиционных проектов совместно с Национальным банком запущен механизм инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в облигации банков объемом до 500 миллиардов тенге на срок до семи лет на рыночных условиях. На сегодня банками привлечено 220 миллиардов тенге для последующего кредитования.

Для цифровизации процедур кредитования бизнеса информационные системы банков интегрированы с 49 сервисами государственных баз данных по юридическим лицам, недвижимости, налоговым данным, лицензированию, доходам и другим. Будет продолжена работа по расширению дистанционной подачи субъектами бизнеса заявок на кредитование.

– Все эти меры уже дали какие-то результаты?

– Да, определенно. За январь – ноябрь 2024 года выдача новых займов субъек­там реального сектора в сравнении с 2023-м выросла на 19,3% и составила 16,1 триллиона тенге. Совокупный порт­фель кредитов бизнесу увеличился на 12% – до 12,6 триллиона тенге.

Для расширения потенциала системы гарантирования обсуждается воп­рос создания Фонда гарантирования по кредитам МСБ с участием банков. Такая модель предусматривает, что гарантирование будет осуществляться не только за счет государственного бюджета, но и с участием банков и самих субъектов МСБ.

Участие в системе гарантирования банков и МСБ снижает зависимость от государственного бюджета, делая систему более самофинансируемой, а также способствует распределению рисков между государством, банками и бизнесом, повышая общую устойчивость системы.