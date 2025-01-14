Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близ­ким ученого-абаеведа, кавалера ордена «Барыс» I степени, лауреата Государственной премии РК и Меж­дународной премии «За служение тюркскому миру».

Напомним, в программной статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Глава государства, подчеркивая роль ученых-абаеведов, отметил: «…при упоминании Китая на ум приходят имена Лао-цзы и Конфуция, России – Достоевского и Толстого, Франции – Вольтера и Руссо. В свою очередь мы должны добиться, чтобы при упоминании Казахстана в любой точке мира сразу же вспоминали имя Абая. Если другие будут выказывать нам уважение со словами: «Казахский народ – это народ Абая», то очевидно, что это станет большим признанием нас».

Мекемтас Мырзахметулы родился 9 мая 1930 года в селе Майтобе Тюлькубасского района Туркестанской области, когда в Казахстане бушевал голодомор. Ему, младшему из 12 детей, которые умирали один за другим (в живых остались только он и одна из сестер), родители дали имя «Мекемтас» – крепкий, как скала.

Самый горестный эпизод из его воспоминаний – о том, как овдовевшая мать была вынуждена оставить на съеде­ние волкам маленькую дочь, чтобы спасти хотя бы трехлетнего сына: «В детстве, когда, бывало, я вовсю начинал шалить и проказничать, мать все время произносила в сердцах одни и те же загадочные слова: «Ох, уж лучше бы я тогда оставила тебя». И так странно она выговаривала это, что я невольно притихал. Ничего не мог понять: где она меня должна была оставить? Почему именно меня? А спросить отчего-то не решался...

Потом, когда подрос и мне исполнилось лет пятнадцать, я однажды все-таки спросил маму, почему она произносит всегда эту непонятную фразу. Мать задумчиво поглядела на меня, смахнула слезы и рассказала такую историю.

...Была ранняя весна 1933 года. Самая ужасная пора, когда голод выкосил поч­ти весь наш аул. Спасаясь от верной смерти, мать решилась уйти в соседнее село к родственникам. Мою маленькую сестренку она несла на руках, а я – мне тогда было года два с половиной – шагал рядом, держась за подол.

Вышли мы под вечер. За околицей аула начиналась колхозная бахча. Только мы ступили на тропу, как навстречу вышла стая волков. К тому времени домашней скотины давным-давно уже не осталось на сотню верст в округе, и голодные звери сбивались в стаи и повсюду нападали на людей, чего раньше и в помине не было.

Мама закричала, стала звать на помощь, но поблизости никого не было. Волки окружили нас. Стоят, воют и землю рвут когтями. Мать оказалась перед ужасным выбором – либо нас всех растерзают, либо она оставит кого-нибудь из детей, а сама с другим ребенком попробует убежать. Конечно, в казахском сознании исстари заложено: спасешь мальчика – и весь род сохранится. Мама решилась. Она положила завернутую в пеленки девочку, а меня, от истощения еле-еле бредущего, подхватила на руки...»

Как бы пытаясь оправдать чудом дарованную жизнь, Мекемтас Мырзах­метулы не просто бесконечно учился, а посвятил ее служению своему многострадальному народу.

По словам его коллеги, абаеведа, док­тора филологических наук Гульнары Муратовой, он сыграл ключевую роль в исследовании литературного и философского наследия Абая, рассмотрев его с точки зрения морали и этики восточного мира.

– Важной частью его исследований стало влияние восточного духовного мира на творчество великого мыслителя, – говорит она. – Мекемтас Мырзахметулы считал, подчеркивая связь творчества степного гения с другими восточными литературами, что Абай совершенно осознанно использовал в своих произведениях слова арабского и персидского происхождения. Исследователь также доказал, что именно Абай ввел в восточную философскую мысль такой термин, как «толық адам iлiмi» – «совершенный человек», и дальше развил это направление. Напомню, начало идеи философии нравственнос­ти Абая заключается в пяти качествах. Это талап – целеустремленный, еңбек – трудолюбивый, терең – умеющий не просто глубоко, а критически мыслить, қанағат – знающий меру во всем, рақым – милосердный.

Со слов востоковеда Зифы-Алуа Ауэ­зовой, тема «совершенного человека», восходящая к временам тюркской династии Караханидов, освещена в саге «Құтадғу білік» Юсуфа Баласагуни, основанной на учении «Хәл iлiмi»

Ясауи, а традиционные пути развития через «учение о совершенном человеке» Абая были проанализированы на основе знаний о гуманизме.

Мекемтас Мырзахметулы защитил в 1965 году под руководством академика Кажыма Жумалиева кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию литературного наследия Абая, а в 1990-м – докторскую. Он раскрывал взаимосвязь двух великих столпов казахской литературы – Абая и Мухтара Ауэзова и по-новому обобщил и сформулировал невысказанные вопросы, связанные с «восточными влиянием».

«Исторически решающую роль в становлении абаеведения как подлинно научной дисциплины сыграл писатель-академик Мухтар Омарханович Ауэзов, приложивший неимоверные усилия к тому, чтобы творчество великого поэта-гуманиста органически влилось в сокровищницу мировой культуры, – писал он. – Его сочинения и особенно научные исследования, посвященные творчеству великого Абая, его высокохудожественное эпическое полотно – роман «Путь Абая» – стали своеобразным мостом между прошлым и настоящим в духовной жизни народа. Это своего рода связующее звено культурных традиций. Благодаря титаническому труду Мухтара Ауэзова у нас есть оружие творческого дерзания, при помощи которого можно познавать глубокий смысл и секреты мастерства абаевской поэзии».

Являясь ведущим абаеведом страны, Мекемтас Мырзахметулы составил несколько библиографических указателей абаеведения – в 1965-м, 1988-м и 1995 годах, участвовал в издании энциклопедии «Абай» и сборника произведений Мухтара Ауэзова в 20 и 50 томах. Кроме того, за свою долгую и плодотворную научную карьеру ученый подготовил десятки специалистов в различных областях казахской литературы и руководил более чем тридцатью кандидатскими диссертациями.

И последний штрих к биографии большого ученого и патриота. Мекемтас Мырзахметулы много сделал, чтобы его народ как можно больше узнал о другом своем выдающемся сыне – писателе и полководце Бауыржане Момышулы, который, как он доказывал, являлся основоположником военной литературы тюркских народов. Возглавив в 2011 году научно-исследовательский центр «Бауыржантану», он способствовал изданию 40-томного собрания сочинений, куда вошли в том числе и все дневниковые записи Бауыржана Момышулы.