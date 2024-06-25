Более восьми лет криминалист оперативно-криминалистического департамента Министерства внутренних дел Казахстана капитан полиции Ерасыл Айдаболов трудится в правоохранительных органах. За это время он предоставил коллегам из органов следствия (дознания) и уголовного розыска большой объем информации, который помог в раскрытии преступлений.

Свое «посвящение» в интересную, но очень ответственную профессию он помнит до сих пор. Будучи сотрудником Южного отдела полиции в Павлодаре, он принял вызов о краже в квартире. Казалось бы, рядовой случай. Однако для молодого лейтенанта это первое задание в его жизни было самым значимым. Он понимал, что от правильности его действий, верного проведения дактилоскопического исследования зависел успех в поимке вора. Очень важно в этом процессе, как признается Ерасыл Айдаболов, не подвести команду. Правда, бывают случаи, когда выполнить поставленные задачи идеально весьма сложно. Но криминалист – это как раз тот специалист, которому подвластно многое.

Традиционные инструменты – от чемоданчиков с набором дактилоскопических кистей и порошков до современных цифровых приборов – в руках профессионала способны творить чудеса. Есть, конечно, современные технологии, помогающие криминалистам в изучении микроскопических частиц на месте преступления или в стенах лаборатории, но без участия человека и его знаний даже они бессильны.

– Я родился в селе Калбатау Жарминского района области Абай. В 2009 году поступил в Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Даулета Серикбаева. Окончил бакалавриат по специальности «техническая физика», далее получил степень магистра, – рассказывает криминалист ОКД МВД РК.

Трудовой путь начал в 2016-м в Павлодаре, а в прошлом году перевелся в столицу. На вопрос о том, почему решил связать судьбу с криминалистикой, Ерасыл ответил кратко: «Отец работал в правоохранительных органах. Он мой кумир. Всегда хотел быть похожим на него».

– Криминалистика требует применения знаний из различных областей науки, таких как биология, химия, физика и математика. Знания из области точных наук позволяют, к примеру, выделить генетический профиль из буккального эпителия (слюны) человека и биологических объектов (ДНК), помогают идентифицировать личность. При работе с образцами важно обеспечить сохранность и маркировку каж­дой обнаруженной детали. В лаборатории проводится их подготовка для изъятия ДНК, включая обработку крови, смывов и других материалов для максимального выделения генетической составляющей.

Следующим этапом являются изоляция и очистка ДНК из собранных образцов с использованием специальных методов и реагентов. После проводится анализ для установления генетического профиля. Это может быть, к примеру, сравнение с базами данных и установление соответствия с подозреваемыми или существующими профилями, – знакомит с особенностями работы Ерасыл Ерболатович.

Современная криминалистика сталкивается с вызовами быстро меняющихся технологий и новых видов преступлений, таких как киберпреступления и терроризм. Это требует постоянного обновления знаний и навыков со стороны криминалистов. В то же время расширение возможностей в области науки и технологий предоставляет новые инструменты и методы для эффективного расследования.

Профессия же Ерасыла Айдаболова – это не только наука, но и искусство, которое требует высокой квалификации, собранности и ответственности. Главное, как он говорит, быть преданным выбранному делу и всегда совершенствовать имеющиеся навыки и знания.

Наш собеседник воспитывает двоих сыновей. Семья для него – тыл и опора. Именно там, дома, он черпает силы и энергию. Любовь близких помогает ему везде и во всем. За профессионализм и особую скрупулезность в работе капитан полиции награжден благодарственными письмами и грамотами.