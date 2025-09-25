Криптоактивы на 10 млн долларов арестовали по делу финпирамиды «Амир Капитал»

Закон и Порядок
88
Дана Аменова
специальный корреспондент

Гражданам четырех стран пообещали доход в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городской Департамент АФМ проводит расследование по факту создания и руководства финпирамидой «Амир Капитал», сообщает Kazpravda.kz

Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелёк Amir Wallet.

Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.

В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлён.

«Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается», – сообщили в АФМ. 

Там же добавили, что иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

#финпирамида #Амир Капитал

