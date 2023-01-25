Криптоактивы на 200 тыс. долларов обнаружили при обыске в Костанайской области

Общество
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Санкционированные обыски провели по шести адресам.

Фото: kaspersky.ru

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

"По шести адресам провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности", - проинформировали в агентстве.

Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.

Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

 

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