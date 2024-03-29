Кристофера Нолана посвятят в рыцари

Фильм режиссера ранее взял несколько «Оскаров», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Кристофер Нолан получит рыцарское звание, а его жена и продюсер всех его последних кинолент Эмма Томас станет дамой-командором. Таких титулов они удостоились за заслуги перед кинематографом, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Биографический фильм Нолана «Оппенгеймер» стал триумфатором церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США. Картина победила в таких номинациях, как «Лучший актерский состав», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана».

Кристофер Нолан — британский режиссер, сценарист и продюсер.