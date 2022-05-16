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Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев

Кризис стоимости жизни

Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев. Как сообщили Sky News в благотворительной организации StepChange, к ним уже обратились тысячи новых клиентов, не способных выплатить долги из-за резкого роста расходов на отопление домов и продукты питания.

При этом наибольшие опасения вызывает тот факт, что ситуация, скорее всего, будет только усугубляться. Особо мрачным оказался прогноз Банка Англии, который предупредил, что над британской экономикой нависла угроза рецессии. По его прогнозу, инф­ляция может вырасти до 40-летнего максимума, превысив 10% к концу 2022 года, когда ожидается дальнейшее значительное повышение предельного уровня цен на энергоносители.

По оценкам Национального института экономических и социальных исследований, для 1,5 млн британских семей, то есть каждой двадцатой семьи, счет за продукты питания и энергию превысит доход, которым они располагают, после оплаты жилья.

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