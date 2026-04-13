С 22 по 26 апреля в Президентском центре столицы пройдет IX Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair-2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В выставке примут участие около 80 научно-образовательных, полиграфических и компаний, занимающихся изданием книг. Половина из них — казахстанские организации, также ожидается участие 40 компаний из России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Испании, Китая, Ирана, Беларуси, Португалии, Венесуэлы и Великобритании.

Программа выставки рассчитана на пять дней и включает культурно-деловые мероприятия. В рамках выставки пройдут презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии и специальные мастер-классы на детской площадке.

В частности, запланированы презентации таких изданий, как: книга «Турецкая кухня» (изданная при поддержке Министерства культуры и туризма Турции), сборник айтысов Бекарыса Шойбекова «Айтыстың алтын айдар Бекарысы», поэма Маржан Ершу «Жалғыз қол», книга «Елдос Сметов. Төзім. Сенім. Жеңіс» из серии «Замандастар», фотоальбом Ерлана Кожабаева «Казахские орнаменты», фэнтези Анджея Сапковского «Ведьмак» и другие.

23 апреля, в честь Национального дня книги, состоится торжественная церемония награждения издательств-победителей республиканского конкурса «Ұлттық кітап», организованного Министерством культуры и информации РК.

Торжественное открытие выставки состоится 22 апреля в 11:00. В нем примут участие государственные и общественные деятели, известные писатели и иностранные послы.