Крупная книжная выставка пройдет в Астане в апреле

С 22 по 26 апреля в Президентском центре столицы пройдет IX Международная книжная выставка-ярмарка «Astana Eurasian Book Fair-2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В  выставке примут участие около 80 научно-образовательных, полиграфических и компаний, занимающихся изданием книг. Половина из них — казахстанские организации, также ожидается участие 40 компаний из России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Испании, Китая, Ирана, Беларуси, Португалии, Венесуэлы и Великобритании.

Программа выставки рассчитана на пять дней и включает культурно-деловые мероприятия. В рамках выставки пройдут презентации новых книг, встречи с авторами, автограф-сессии и специальные мастер-классы на детской площадке.

В частности, запланированы презентации таких изданий, как: книга «Турецкая кухня» (изданная при поддержке Министерства культуры и туризма Турции), сборник айтысов Бекарыса Шойбекова «Айтыстың алтын айдар Бекарысы», поэма Маржан Ершу «Жалғыз қол», книга «Елдос Сметов. Төзім. Сенім. Жеңіс» из серии «Замандастар», фотоальбом Ерлана Кожабаева «Казахские орнаменты», фэнтези Анджея Сапковского «Ведьмак» и другие.

23 апреля, в честь Национального дня книги, состоится торжественная церемония награждения издательств-победителей республиканского конкурса «Ұлттық кітап», организованного Министерством культуры и информации РК.

Торжественное открытие выставки состоится 22 апреля в 11:00. В нем примут участие государственные и общественные деятели, известные писатели и иностранные послы.

Популярное

Все
Оппозиция победила на выборах в Венгрии. Орбан поздравил Мадьяра
Гимнаст Милад Карими принес Казахстану третью медаль этапа Кубка мира
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Завершено расследование по делу финпирамиды Boxy Wealth
Бронзовый призер женского чемпионата Казахстана по волейболу определился в Астане
Требования к проведению школьных выпускных уточнили в Казахстане
Сбор просроченных лекарств объявили в Алматы
В Ираке избран новый президент
Хищения в «Транстелеком»: подозреваемого доставили из Грузии в Казахстан
Токаев поздравил нового президента Ирака
Экогель против засухи и эрозии создали учёные ВКО
В Казахстане начали строить первый спортивный объект в рамках ГЧП
Спикер Сената встретился с главой парламентской делегации Франции
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В США назвали дату и время блокады Ормузского пролива
Крупный канал незаконной миграции перекрыли в Шымкенте
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
11 инструментов в арсенале: один из самых музыкальных гвардейцев служит в Туркестане
Папа римский отправился в турне по Африке
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов

Читайте также

Заезд к парку «Самал» закрыли на ремонт в Астане
Свыше 10 млрд тенге налогов на транспорт поступило в бюджет…
Музыкальную инсталляцию «Шәмші әлемі» установили в Астане
Генеральную уборку проведут в Астане

