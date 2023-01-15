Крупнейший пожар в Алматы: горит склад в Жетысуском районе (видео)

Фото пресс-службы ДЧС Алматы

В Алматы, в Жетысуском районе по улице Москвина в данное время горит склад, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Огнем охвачено более 1000 кв метров. Рушится конструкция кровли. Погибших и пострадавших, к счастью нет.

"Тушение осложняется тем, что район маловодный. Поэтому обеспечена подача воды - протянуты магистральные линии от пожарных автоцистерн, организован забор воды с ближайшего пожарного водоема, задействована техника Алматы су", - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

На месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних складов. Специалисты работают с соблюдением техники безопасности.