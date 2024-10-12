Крупнейшую ферму построят в ауле

Свежий выпуск
0
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской области в Кожатогайском сельском округе Арыси начато строительство самой большой в регионе откормочной площадки для крупного рогатого скота.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Реализация проекта рассчитана на четыре года, в течение которых инвестор планирует довести поголовье до 50 тыс. голов. В этом году ТОО «Turkestan Agro.kz» намерено закупить 15 тыс., в 2025-м – 10 тыс., в 2026–2027 годах – еще 25 тыс. голов.

В основе схемы строительства, откорма и выпаса – австралийская методика. Компания наладила выращивание кормовых культур с применением технологии дождевального орошения, закупила тракторы и уборочные комбайны компании John Deere.

Под кормовую базу отведены 4 710 га земель, расположенных вблизи откормочной площадки. Общая стоимость откормочного комплекса и вложений в выращивание и производство кормов составляет 16,2 млрд тенге. Пос­ле выхода проекта на полную мощность работу получат около сотни местных жителей.

#Туркестанская область #сельское хозяйство #ферма

Популярное

Все
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
Музыкальная телепортация
В Семее появился сквер медиков
Что сказал Черчесов?
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?
Встречи с международными наблюдателями
Спикер Сената принял участие в референдуме
«Мы возвращаем их с войны...»
Указ Главы государства
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

В Семее появился сквер медиков
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и …
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай
Под угрозой срыва

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]