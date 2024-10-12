Крупнейшую ферму построят в ауле

собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской области в Кожатогайском сельском округе Арыси начато строительство самой большой в регионе откормочной площадки для крупного рогатого скота.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Реализация проекта рассчитана на четыре года, в течение которых инвестор планирует довести поголовье до 50 тыс. голов. В этом году ТОО «Turkestan Agro.kz» намерено закупить 15 тыс., в 2025-м – 10 тыс., в 2026–2027 годах – еще 25 тыс. голов.

В основе схемы строительства, откорма и выпаса – австралийская методика. Компания наладила выращивание кормовых культур с применением технологии дождевального орошения, закупила тракторы и уборочные комбайны компании John Deere.

Под кормовую базу отведены 4 710 га земель, расположенных вблизи откормочной площадки. Общая стоимость откормочного комплекса и вложений в выращивание и производство кормов составляет 16,2 млрд тенге. Пос­ле выхода проекта на полную мощность работу получат около сотни местных жителей.