Крупнейшую на западе Европы АЭС отключили из-за медуз

В последние десятилетия количество медуз увеличивается из-за потепления океанов и чрезмерного вылова рыбы, что приводит к нарушению пищевых цепей в морских экосистемах

Фото: Pascal Rossignol/REUTERS

Медузы засорили фильтры системы охлаждения четырех реакторов АЭС «Гравлин» на французском побережье Северного моря, после этого реакторы отключились. Еще два реактора остановлены на техобслуживание, сообщает Kazpravda.kz 

Как пишет dw.com, на севере Франции в связи с нашествием медуз остановлена работа крупнейшей в Западной Европе атомной электростанции. Засорение насосов в системе охлаждения АЭС «Гравлин» на побережье Северного моря привело к автоматическому отключению четырех реакторов, заявил в понедельник, 11 августа, французский оператор электростанций Électricité de France (EDF).

Три энергоблока отключились вечером 10 августа, еще один - утром 11 августа. Остальные два находятся на техобслуживании. АЭС «Гравлин» была остановлена из-за «массового и непредсказуемого нашествия медуз на фильтрующие барабаны насосных станций», сказано в заявлении.

Представительница Électricité de France в интервью агентству AFP сообщила, что остановленные из-за нашествия медуз реакторы, предположительно, возобновят работу 14 августа. Технические специалисты работают над «безопасным возобновлением производства», отметила она. В EDF добавили, что «опасности дефицита» электроэнергии во французской энергосистеме нет.

По данным компании, остановка ядерных реакторов из-за нашествия медуз - редкость. Во Франции в последний раз это произошло в 1990-х. Аналогичные инциденты имели место в 2010-х в США, Шотландии, Швеции и Японии. В последние десятилетия количество медуз увеличивается из-за потепления океанов и чрезмерного вылова рыбы, что приводит к нарушению пищевых цепей в морских экосистемах.

Крупнейшая в Западной Европе АЭС «Гравлин» расположена примерно в 20 км к северо-востоку от Кале и включает 6 реакторов мощностью по 900 МВт. К 2040 году планируется построить 2 реактора по 1600 МВт.

