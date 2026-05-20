8-й Фестиваль этноспорта стартует завтра в Стамбуле

Культура,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Фестиваль пройдет в стамбульском аэропорту имени Ататюрка с 21 по 24 мая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: Анадолу

Мероприятие объединит традиционные виды спорта, культурное наследие и общественные ценности, предлагая участникам многогранный опыт. Организатором выступает Всемирный союз этноспорта.

Фестиваль, который с каждым годом привлекает все больше внимания и растет в глобальном масштабе, и в этом году соберет в Стамбуле участников из разных регионов мира, став одной из мощных площадок межкультурного взаимодействия.

На площадке фестиваля будут представлены традиционные виды спорта, игры и культурные выступления представителей из обширных географических регионов — от Японии до Казахстана, от Азербайджана до Литвы, от России до Кыргызстана.

В этом году на фестивале посетители впервые смогут попробовать свои силы в таких традиционных видах спорта, как Рипка (Литва), Лапта (Россия), Зорхана (Азербайджан) и Таврели (Россия).

Участники смогут попробовать себя в таких традиционных видах спорта, как стрельба из лука и верховая езда, а в мастерских — напрямую соприкоснуться с культурным наследием, став частью творческого процесса. Территория фестиваля превратится в атмосферу культуры, которую не смотрят, а проживают.

В рамках фестиваля будут организованы мероприятия для посетителей всех возрастов, которые смогут бесплатно попробовать свои силы в стрельбе из лука, верховой езде и многих других традиционных видах спорта, и играх под руководством профессионалов.

Кроме того, участники смогут получить опыт в области традиционных искусств в мастерских, расположенных на территории фестиваля. На протяжении всего мероприятия будет представлена информация о традиционных видах спорта, местных вкусах и играх, а также о таких темах, как общение с природой и животными.

Благодаря участникам из разных стран фестиваль укрепляет свою мультикультурную структуру, предлагая посетителям уникальное пространство для открытий.

Кроме того, фестиваль выделяется своим инклюзивным характером, обращаясь к посетителям всех возрастов и слоев населения. Специальные детские игровые зоны, развлечения для семейного времяпрепровождения и интерактивные игры составляют его важную часть.

В фестивале, примут участие гости из таких стран, как Япония, Египет, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Испания, Литва, Россия, Италия, Узбекистан, Мексика, Бангладеш, Грузия, Афганистан, Ливан, Танзания, Палестина, Босния и Герцеговина, Алжир, Марокко. Гагаузы, башкиры и туркменская культура также будут представлены на фестивале. Пройдут выступления музыкальных коллективов и культурные представления гостей из разных стран.

В этом году на фестивале на Главной сцене Türk Telekom выступят казахский артист Димаш, японская группа Nippon Taiko, египетский артист-таннур Анас Аладас, казахские коллективы Jetisu Sazy, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, азербайджанская группа Natiq Ritim Grubu, Нурай Шушалы Гаджизаде, гагаузский коллектив Kolay Sesler, башкирская группа Ay Yola, испанский коллектив Vigüela, из Кыргызстана — Саламат Садыкова, этномузыкальный ансамбль Shanyrak, Фадиль Айдын, Ресул Айдемир, группа Nefes, Экин Узюнлар, Кырач.

На территории фестиваля также в течение всего дня будут проходить выступления коллективов традиционных народных танцев, уличные представления, живая музыка, сценические шоу и культурные мероприятия.

 

